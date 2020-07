Microsoft Edge per Windows 10 riceve un nuovo corposo aggiornamento

Microsoft Edge riceve costantemente aggiornamenti con bugfix e miglioramenti di vario tipo. Questa volta il nuovo browser di Microsoft basato su Chromium è migliorato nella gestione della modalità a schermo intero, nella gestione delle carte di credito per i pagamenti online e tanto altro ancora.

Edge viene aggiornato ogni circa sei settimane e, come annunciato da Microsoft sul suo sito ufficiale, la versione 84.0.522.40 porta con se tante novità e miglioramenti dell’esperienza utente per tutti coloro che si affidano al browser dell’azienda di Redmond per la navigazione online.

Tra le novità di rilievo troviamo finalmente il supporto all’utilizzo del mouse per la navigazione a schermo intero. Fino ad adesso gli utenti Edge erano obbligati ad uscire dalla full-screen mode per poter gestire le proprie schede o digitare nella barra degli indirizzi se non possedevano un dispositivo dotato di touchscreen. Ora sarà possibile sfruttare il classico puntatore per eseguire tali operazioni senza dover prima disabilitare l’estensione della finestra a tutto schermo.

Sarà anche finalmente possibile rinominare le carte di credito salvate all’interno del browser per gli acquisti online. In questo modo al momento della selezione sarà possibile distinguere tra le varie carte a colpo d’occhio.

Microsoft Edge migliora anche il sistema di login. Ora sarà possibile effettuare il login al browser anche se eseguito in modalità amministratore, funzione che farà comodo a chi utilizza Edge su un server Windows 10 in gestione remota o all’interno di una sandbox.

Gli aggiornamenti non finiscono qui, la lista è davvero lunga anche se per la maggior parte si tratta di miglioramento dell’esperienza e bugfix invece che di nuove funzionalità. Potete entrare nel dettaglio dalla pagina ufficiale dedicata alla nuova versione di Microsoft Edge.

Voi utilizzate Edge per la navigazione online o fate ancora parte di quella grossa fetta di utenza legata a Chrome? O magari siete dei fan di Firefox o di qualche altro browser? Discutiamone nei commenti.