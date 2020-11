Microsoft Edge regala buoni sconto

Con il nuovo aggiornamento del suo browser internet Edge, Microsoft ha deciso di farvi letteralmente risparmiare sia tempo che denaro. La nuova funzionalità mette a disposizione degli utenti codici e coupon sconto attivabili direttamente dalla barra degli indirizzi. Cosa aspettate? Correte ad aggiornare!

Microsoft Edge nella sua versione 86.0.622.61 introduce una nuova funzione chiamata Shopping che verrà abilitata di default. Sfortunatamente non funziona su tutti i siti web ma la lista verrà sicuramente allungata nel prossimo futuro.

Dopo aver introdotto una funzione che vi permette di comparare facilmente i prezzi dei prodotti che desiderate acquistare, ora Microsoft vuole aiutarvi a risparmiare introducendo coupon e codici sconto da applicare ai vostri acquisti. Il database contiene sconti per alcuni dei siti più famosi e propone i codici disponibili pubblicamente risparmiandovi la ricerca.

Microsoft sta usando il suo motore di ricerca Bing per perquisire le popolari piattaforme di e-commerce e di sconti alla ricerca di dati rilevanti. Quando si visita un sito di shopping, Microsoft controlla i dati relativi ai prezzi utilizzando Bing ed estrae le informazioni utili, quindi mostra i codici dei coupon di sconto.

Per controllare se la funzione è già attiva nel vostro browser, vi basterà seguire questi semplici passi:

Aprite le Impostazioni di Microsoft Edge

di Microsoft Edge Nella barra di ricerca digitate Shopping

Abilitate la funzione Risparmia tempo e denaro con Shopping di Microsoft Edge

Verificate di disporre della versione di Edge in oggetto o successiva. Se comunque non trovate la funzione non disperate, sta pian piano venendo resa disponibile a tutti gli utenti con un rollout graduale.

Sicuramente una funzione che verrà apprezzata da tutti gli utenti che stanno già iniziando a preparare i primi regali di Natale e che sicuramente troveranno utile la funzione durante i folli sconti di Cyber Monday e Black Friday.