Microsoft Edge “rinnovato”, manca un mese al debutto. Il sito delle estensioni entra in beta

Microsoft ha reso disponibile la beta del sito Microsoft Edge Addons, precedentemente chiamato Insider Addons poiché ancora in fase di sviluppo.

Di cosa si tratta? Semplicemente del sito in cui sono raccolte le estensioni per la nuova versione del browser Edge basata su Chromium, che debutterà ufficialmente il 15 gennaio 2020, come confermato nel corso della Microsoft Ignite 2019 di Orlando a novembre.

In preparazione del debutto ufficiale, Microsoft ha eliminato “Insider” dal nome del sito per le estensioni del browser Edge e l’ha reso disponibile al pubblico.

Adesso, il sito vanta 162 estensioni divise tra Accessibilità, Blog, Strumenti per sviluppatori, Intrattenimento, Notizie e meteo, Foto, Produttività, Strumenti di ricerca, Shopping e Social.

Ricordiamo comunque che il browser supporta le estensioni già disponibili per Google Chrome.

Microsoft ha anche aggiunto una barra di ricerca al sito Web per facilitare la navigazione e ha riorganizzato alcune estensioni come gli adblocker e quelle per lo shopping.

Ad un mese esatto dal debutto, Microsoft è al lavoro per perfezionare il nuovo Edge per garantire agli utenti un’esperienza ottimale. Nel frattempo, potete consultare il sito degli addon andando a questo indirizzo. Se invece volete già scaricare una delle versioni di prova del nuovo browser di Microsoft potete farlo da questa pagina.