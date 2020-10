Volete confrontare dei prezzi? Ci pensa Microsoft Edge

Nuovo aggiornamento in arrivo per Microsoft Edge: il browser web dell’azienda sta ricevendo moltissime novità e bugfix nel canale Dev di sviluppo, funzioni che raggiungeranno molto presto tutti gli utenti.

Microsoft si sta impegnando davvero molto per rendere unica e piacevole l’esperienza di navigazione online tramite il suo browser basato su Chromium. Tra le nuove funzioni introdotte nella più recente versione del software rilasciate nel canale di anteprima Dev troviamo una nuova gestione dei preferiti ed un comparatore di prezzi.

L’azienda di Redmond sta rendendo Collections sempre più utile. La funzione che permette una rapida organizzazione di un viaggio, il raggruppamento degli appunti o la semplice ricerca si fa ancora più smart: se state rimbalzando a destra e sinistra in cerca del miglior prezzo per un articolo che volete acquistare, Collections ora renderà il tutto ancora più facile grazie all’introduzione di un tool che permette una rapida comparazione tra i vari shop che avete esaminato e salvato.

Microsoft sta inoltre rivedendo completamente la gestione dei preferiti. Il nuovo dropdown si presenta ora con una classica visione ad albero, dove è possibile anche cercare, modificare ed organizzare i link salvati. È persino possibile fissare la schermata a fianco della finestra di navigazione, in modo da avere sempre a portata di mano i vostri siti preferiti.

Ovviamente la versione 87.0.664.8 non porta con se solo novità funzionali e grafiche, ma arriva con una lista davvero lunga di bugfix e miglioramenti non immediatamente visibili. Ad esempio è stato introdotto il supporto ai flussi video codificati in AV1, anche se è ancora necessario installare un’estensione, e sono stati risolti numerosi problemi di navigazione e con la nuova funzione Web Capture.

È possibile aggiornare Microsoft Edge Dev direttamente dalla schermata “Informazioni su Microsoft Edge” nelle Impostazioni. Chi ancora non ha scaricato la versione sperimentale del browser può direttamente eseguire il download dal sito ufficiale di Microsoft selezionando il link relativo alla versione Dev.