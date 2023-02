Microsoft Edge è un browser sempre in crescita e nel corso del suo sviluppo ha man mano introdotto nuove funzionalità, volte a migliorare le prestazioni e l’usabilità del browser. L’ultima di queste è la nuova modalità a schermo diviso, la quale consente di visualizzare contemporaneamente due pagine web in due riquadri separati all’interno di un’unica scheda. La funzionalità è molto interessante e può essere particolarmente utile ad agevolare le attività in multitasking, come la possibilità di gestire la posta elettronica simultaneamente a un’altra attività in rete, tra cui fogli elettronici o altri servizi su cloud.

Fonte: BleepingComputer

La funzione è attualmente in fase sperimentale, inizialmente presente in una particolare versione di Edge con nome in codice “Phoenix”, e può essere provata all’interno delle versioni Dev e Canary del browser, abilitandola all’interno della pagina edge://flags. Una volta fatto, si potrà attivarla facendo clic sul tasto “Dividi schede”, che comparirà nella sezione a destra della barra di ricerca, subito dopo il tasto per la gestione delle estensioni. Quando la funzione è attiva, la sezione centrale, dove viene visualizzata la pagina web, si dividerà in due schermate, così come la barra di ricerca si dividerà in due sezioni, dando la possibilità agli utenti di navigare e svolgere le proprie attività su due siti differenti contemporaneamente.

La parte destra suggerirà inizialmente anche un elenco di siti visitati di recente, facendo clic sopra di essi le pagine si apriranno automaticamente nella schermata di destra. Se si vuole aprire un sito diverso da quelli elencati nella cronologia recente, è possibile fare uso della barra di ricerca divisa oppure del tasto per aprire una nuova scheda. La data di rilascio rimane ancora sconosciuta, ma la speranza è che la funzionalità verrà resa disponibile a breve, in una delle prossime versioni stabili di Microsoft Edge.