Microsoft Edge vi aiuterà a trovare password più originali

La più recente versione di Microsoft Edge include importanti novità atte a migliorare la sicurezza delle credenziali per l’accesso ai diversi portali che gli utenti utilizzano. Oltre ad un comodo generatore di password, che vi permetterà di creare parole chiave più difficili da individuare da parte dei malintenzionati, il nuovo Edge ora è in grado di avvertirvi se alcune delle password salvate nel portachiavi integrato sono state compromesse ed è quindi meglio vengano cambiate.

La versione 88 di Microsoft Edge dispone ora di un generatore di password. Esso vi aiuterà a generare automaticamente delle password complesse nel momento in cui andrete ad aggiornare le credenziali di accesso a un sito oppure quando effettuerete una nuova registrazione di un account.

Se abilitata, la funzione riconoscerà automaticamente i campi di testo “password” e mostrerà a schermo un piccolo pannello contenente una nuova keyword generata casualmente. Il browser salverà anche le vostre credenziali e vi permetterà di effettuare il completamento automatico sui dispositivi sincronizzati.

In test sin da settembre 2020, la funzione è ora stata implementata in tutte le build Dev e Canary di Microsoft Edge.

Fonte: BleepingComputer

Una nuova funzione giunta in Edge 88, in test sin da marzo dello scorso anno, è il monitor per le password compromesse. In cosa consiste? Microsoft Edge monitorerà le vostre password salvate e le confronterà con i database di credenziali compromesse durante dei data breach. Edge vi avviserà se uno dei vostri account è stato esposto attraverso degli avvisi visualizzati nella pagina Nuova scheda o quando visiterete il sito web del servizio online interessato.

“Con la prevenzione del tracciamento, Microsoft Defender SmartScreen e il monitor per le password che sarà disponibile presto, Microsoft Edge vi copre le spalle” ha affermato Liat Ben-Zur, Microsoft Corporate Vice President.