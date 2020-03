Microsoft estende di 6 mesi il supporto a Windows 10 versione 1709

Per fronteggiare l’epidemia di coronavirus e i problemi che sta inevitabilmente causando, Microsoft ha deciso in queste ore di rispondere all’emergenza prolungando il supporto a versioni obsolete di Windows 10 1709, eliminando così eventuali problemi di utilizzo e garantire un ottimo servizio.

In questi momenti, dove tutti siamo costretti a lavorare o studiare tramite i nostri PC, molti utenti (specie quelli meno avvezzi) potranno incontrare difficoltà nell’aggiornare il sistema operativo o specifici software. Per limitare i disagi e garantire un uso meno problematico del proprio computer, la casa di Redmond ha deciso di continuare ad aggiornare Windows 10 1709 per altri sei mesi.

Con un post sul proprio blog, Microsoft ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Per supportare con facilità gli attuali sistemi in uso e sulla base del feedback degli utenti, abbiamo deciso di posticipare la data di fine supporto per le versioni 1709 di: Enterprise, Education, e IoT Enterprise edition di Windows 10, con tutto ciò garantiremo aggiornamenti di sicurezza da maggio fino ad ottobre”.

La scelta fatta da Microsoft permetterà a utenti e istituzioni che in questo periodo stanno utilizzando queste versioni del sistema operativo di ricevere aggiornamenti per Windows 10 1709 fino al 13 ottobre 2020, ben oltre la data del 14 aprile 2020, inizialmente prevista per la fine del supporto.

Potete vedere a questo indirizzo un elenco del supporto a diverse versioni di Windows 10. Nel post ufficiale di Microsoft si può leggere come, al di là di questa manovra, la società di Redmond esorti le aziende a passare al pacchetto di aggiornamenti Windows Update per Business, che di fatto consente agli amministratori IT di ricevere in tempi brevi aggiornamenti di sicurezza per i propri dispositivi Windows 10.

Se invece utilizzate versioni di Windows 10 basate sula release 1803, sappiate che al momento la fine del supporto è prevista intorno al 10 novembre del 2020.