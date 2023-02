A differenza del browser Edge, che sta avendo un discreto successo grazie al supporto di Microsoft, il motore di ricerca Bing non è molto utilizzato. L’avvento di ChatGPT potrebbe tuttavia rappresentare un’opportunità per la casa di competere maggiormente con il concorrente e rivale Google, dato che stando a delle indiscrezioni recenti, la società di Redmond starebbe pensando di sfruttare le capacità dell’intelligenza artificiale integrando la versione GPT-4 nel motore di ricerca.

ChatGPT-4 rappresenta uno step in avanti rispetto alla versione 3, con una velocità di elaborazione notevolmente più elevata. Proprio la velocità sarà una componente fondamentale per l’integrazione dell’IA su Bing: la tecnologia con cui è possibile creare dei contenuti attraverso questo strumento può essere utilizzata per fornire dei risultati di ricerca più intelligenti, completi ed efficaci, con l’aggiunta di poter migliorare nel corso del tempo grazie al machine learning.

All’inizio dell’anno, il CEO Nadella ha affermato che l’intelligenza artificiale sarà parte integrante dei futuri prodotti Microsoft, di conseguenza Bing è uno dei migliori candidati, se non il più ovvio, per sfruttare al massimo le potenzialità di ChatGPT. Microsoft ha già compiuto i primi passi in questa direzione, implementando sul motore di ricerca la generazione di immagini attraversi l’IA art generator DALL-E, seppur non in tutte le regioni.

Sia Microsoft che OpenAI per il momento non commentano le indiscrezioni, nonostante la recente ufficializzazione dell’arrivo di ChatGPT-3.5 e OpenAI su Teams Premium, attraverso una nuova funzionalità conosciuta come “Riepilogo intelligente”. Nel frattempo, Open AI ha reso ufficialmente noto il piano di abbonamento per l’utilizzo di ChatGPT PRO. Il piano è denominato “ChatGPT Plus” ed è disponibile a 20 dollari al mese, gli abbonati avranno un accesso prioritario a ChatGPT, anche durante i picchi di traffico, tempi di risposta più rapidi e la possibilità di sperimentare nuove nuove funzionalità e miglioramenti appena saranno resi disponibili: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.