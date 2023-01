Microsoft ha aumentato i suoi investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale annunciando l’espansione della sua collaborazione con OpenAI, azienda responsabile del celeberrimo chatbot ChatGPT, ormai sulla bocca di tutti da qualche settimana per la sua capacità di scrivere articoli, poesie o anche effettuare il debug di codice.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha dichiarato:

Abbiamo creato la nostra partnership con OpenAI con l’ambizione comune di far progredire in modo responsabile la ricerca sull’IA all’avanguardia e di democratizzare l’IA come nuova piattaforma tecnologica. In questa prossima fase della nostra partnership, gli sviluppatori e le organizzazioni di tutti i settori avranno accesso alla migliore infrastruttura, ai modelli e alla migliore toolchain di AI con Azure per costruire ed eseguire le loro applicazioni.

L’azienda di Redmond ha investito miliardi di dollari nel progetto e metterà a disposizione la sua infrastruttura cloud Azure per supportare i carichi di lavoro, i servizi API, la ricerca e i sistemi backend di OpenAI. In aggiunta, Microsoft utilizzerà anche OpenAI per migliorare i propri prodotti e creare “nuove categorie di esperienze digitali“.

Photo Credit: Pexels

Come vi abbiamo riportato un paio di settimane fa, Microsoft sta pensando di integrare il modello linguistico GPT-3 di ChatGPT, sviluppato da OpenAI, nei suoi motori di ricerca Bing e nei programmi di elaborazione testi Microsoft Word e Outlook. La finalità è quella di diventare più competitiva con Google e di poter utilizzare l’intelligenza artificiale per scrivere e-mail o arricchire articoli in base ai comandi immessi.

L’investimento di Microsoft in intelligenza artificiale non deve sorprendere, poiché l’azienda sta cercando di trasformare i modelli più avanzati del mondo in una nuova piattaforma di calcolo. OpenAI, co-fondata nel 2015, ha come missione quella di garantire che l’intelligenza artificiale generale sia di beneficio a tutta l’umanità e la collaborazione con Microsoft dovrebbe aiutare a raggiungere questo obiettivo.