Microsoft Loop rivoluziona Office per lo Smart Working

Microsoft Loop è il nuovo sistema messo a punto dalla nota compagnia di Redmond per facilitare il lavoro in Smart Working con Office, dando la possibilità agli utenti di condividere, copiare e incollare contenuti provenienti da varie applicazioni.

Come riportato dai colleghi di The Verge, proprio come Fluid, Microsoft Loop è costituito da tre elementi principali: componenti Loop, pagine Loop e aree di lavoro Loop. I primi sono contenuti che possono esistere su più app, aggiornati in tempo reale e gratuiti per chiunque possa accedervi (ad esempio, le note in una voce del calendario che sono anche disponibili per essere incollate in Outlook e modificate in tempo reale all’interno di un’e-mail). Questi componenti possono esistere anche nell’hub Microsoft Loop principale, all’interno di quelle che Microsoft chiama aree di lavoro Loop condivise. In pratica, sono una sorta di bacheca, dove è possibile vedere tutti i component Loop e le pagine di tutti coloro che li stanno utilizzando.

Le pagine Loop sono le singole schermate dove le persone possono condividere e collaborare sui componenti Loop. In sostanza, si comportano come delle lavagne dove è possibile inserire e condividere componenti che le persone hanno creato al di fuori di Loop. Non tutti hanno nemmeno bisogno di far parte dell’intera pagina Loop, poiché i singoli componenti potrebbero essere modificati in tempo reale da altre app.

Grazie ad un hub Microsoft Loop centrale è possibile tenere traccia e organizzare i componenti Loop, così da rendere la vita (e il lavoro) più facile anche a coloro che lavorano a distanza dalla propria casa, ottimizzando i tempi e aumentando la produttività. Le presentazioni di Microsoft sono state piuttosto convincenti, ma sarà necessario provare queste novità con mano per verificare se offrirà davvero l’esperienza senza interruzioni promessa.

I componenti di Microsoft Loop arriveranno in Teams, Outlook e OneNote questo mese, mentre il programma Microsoft Loop principale verrà pubblicato in un secondo momento.