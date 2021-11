Microsoft non vuole farvi cambiare browser di default

Come vi abbiamo già riportato diverso tempo fa, Windows 11 rende più difficile, ma non di certo impossibile, cambiare browser di default (Edge). Tuttavia, in certi casi non basta cambiare tutte le associazioni dei file dal pannello delle impostazioni e, a questo scopo, è venuta in aiuto degli utenti l’applicazione di terze parti EdgeDeflector, che non faceva altro che indirizzare verso un browser a scelta i link con protocollo “microsoft-edge”.

Credit: Microsoft

Tuttavia, Microsoft non sembra aver preso di buon grado la cosa e ha deciso di bloccare tale possibilità. L’azienda, intervistata dai colleghi di The Verge, ha affermato:

Windows abilita apertamente applicazioni e servizi sulla sua piattaforma, inclusi vari browser Web. Allo stesso tempo, Windows offre anche alcune esperienze client end-to-end sia in Windows 10 che in Windows 11: l’esperienza di ricerca dalla barra delle applicazioni è un esempio di esperienza end-to-end che non è progettata per essere reindirizzata. Quando veniamo a conoscenza di un reindirizzamento improprio, emettiamo una correzione.

A quanto pare, questa “correzione” è presente all’interno di un aggiornamento per Windows 11 già distribuito agli utenti Beta e Release Preview e dovrebbe giungere presto anche ai consumatori finali.

Questa decisione, ovviamente, ha causato qualche malumore. Un portavoce di Mozilla ha infatti detto:

Le persone meritano una scelta. Dovrebbero avere la possibilità di impostare le opzioni predefinite in modo semplice e facile e la loro scelta del browser predefinito dovrebbe essere rispettata. Abbiamo lavorato sul codice che avvia Firefox quando viene utilizzato il protocollo Microsoft Edge per quegli utenti che hanno già scelto Firefox come browser predefinito. A seguito della recente modifica a Windows 11, questa implementazione pianificata non sarà più possibile.

Microsoft sembra aver intrapreso una linea piuttosto dura per fare in modo che gli utilizzatori di Windows 11 rimangano il più possibile su Edge, browser che comunque viene piuttosto apprezzato da una certa parte dell’utenza; quindi, non dovrebbe aver bisogno di ulteriori “spinte” da parte del produttore.