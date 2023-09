Microsoft ha recentemente annunciato una nuova funzionalità per i tester Windows 11 Insider. La versione aggiornata dell’applicazione Paint offre ora la possibilità di rimuovere lo sfondo da qualsiasi immagine con un semplice click. Questa novità sta attirando l’attenzione degli utenti offrendo un modo rapido e semplice per modificare le proprie immagini.

La versione aggiornata di Paint, la 11.2306.30.0, è attualmente in fase di distribuzione ai tester Windows 11 Insider nei canali Dev e Canary. Una delle funzionalità più sorprendenti di questa nuova versione è il pulsante “Rimuovi Sfondo” situato nella sezione “Immagine” della barra degli strumenti. Questo pulsante consente agli utenti di isolare il soggetto principale dell’immagine e rimuovere l’intero sfondo con un solo click.

È anche possibile utilizzare la funzione “Selezione Rettangolare” per specificare un’area in cui si desidera rimuovere lo sfondo, offrendo un controllo ancora maggiore sulla manipolazione delle immagini.

Sebbene non sia una novità assoluta nel mondo del software di grafica, questa funzione risulta estremamente utile per coloro che desiderano rimuovere rapidamente lo sfondo da un’immagine senza dover installare applicazioni più avanzate e complesse.

Va notato che Microsoft ha rilasciato accidentalmente un aggiornamento di Paint con un banner di confidenzialità. Questo errore è stato prontamente risolto con la versione 11.2306.30.0 dell’applicazione, che ora è disponibile per gli utenti. Quindi, se avete notato questo problema, assicuratevi di aggiornare Paint alla versione più recente per godere di una migliore esperienza utente.

In attesa che questa funzionalità venga rilasciata in modo più esteso a tutti gli utenti per provarla in modo diretto, ci possiamo basare sull’esperienza della testata BleepingComputer che è già riuscita a provare il nuovo Paint. Secondo i loro primi test, il nuovo Paint riesce a separare in modo efficacie sfondo e soggetto, restituendo risultati di ottima qualità.

Voi cosa ne pensate? Microsoft dovrebbe iniziare ad integrare più funzioni utili in Paint o trovate che l’app debba rimanere più semplice possibile?