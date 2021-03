Microsoft presenterà una webcam insieme al Surface Laptop 4?

Nella giornata di ieri vi abbiamo riferito che, stando a quanto riportato dai colleghi di WinFuture, i prossimi Surface Laptop 4 saranno presentati durante il mese di aprile e, inoltre, dovrebbero essere equipaggiati con due versioni speciali di processori Ryzen 5 e Ryzen 7 di AMD, chiamati per l’occasione “Surface Edition”, i quali, pur essendo esclusivi, saranno basati sui modelli Ryzen 5 4680U e Ryzen 7 4980U. Non mancheranno, tuttavia, anche le relative controparti dotate di CPU Intel, nello specifico si parla dei Core i5-1145G7 e Core i7-1185G7.

Sembra che, a parte gli attesi notebook Surface Laptop 4, Microsoft presenterà, nella stessa occasione, anche una nuova webcam ed altre periferiche. Brad Sam di Petri, infatti, ha riportato, successivamente ripreso dai colleghi di Windows Central, che questa presunta webcam sarà destinata all’uso di tutti i giorni, sia per svago che per lavoro/studio, ma non supporterà la risoluzione 4K. Molto probabilmente sarà dotata di un sensore FullHD, del resto più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle esigenze e, in ogni caso, non è solo la risoluzione che determina la qualità finale dell’immagine.

Purtroppo, per il momento non sono state diffuse ulteriori informazioni a riguardo, quindi non ci rimane altro che attendere ulteriormente qualche altra settimana per saperne di più. La compagnia di Santa Clara è stata recentemente al centro di diverse critiche per le tempistiche relative alla diffusione di patch che permettevano di risolvere dei gravi problemi di sicurezza che hanno portato decine di migliaia di organizzazioni vittime di attacchi ai server Microsoft Exchange. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.