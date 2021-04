Microsoft, profitti in notevole aumento grazie ai servizi in cloud

I profitti e le entrate di Microsoft continuano ad aumentare vertiginosamente grazie all’incremento della domanda e al lavoro da casa. La popolarità dei suoi servizi di cloud computing, nonché la line up di software per consumatori e imprese, ha fatto impennare i profitti nei primi tre mesi del 2021 a 14,8 miliardi di dollari, registrando un aumento del 38% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il fatturato totale della società nel periodo è stato di 40 miliardi, di cui 13 miliardi provenienti da ciò che la compagnia di Redmond definisce “personal computing”, il quale comprende le divisioni Xbox e Windows, ma non Office. Questo settore ha registrato un aumento complessivo del 19%, ma la divisione Xbox è quella cresciuta maggiormente, dato che i suoi ricavi sono aumentati del 34% dopo il lancio delle console Series S e Series X alla fine dello scorso anno e la susseguente corsa degli appassionati per acquistarne un esemplare. Invece, la gamma Surface ha registrato un aumento del 12% dei ricavi.

È il cloud, tuttavia, che rappresenta il settore più importante, con un fatturato di 15,1 miliardi di dollari, poiché sempre più individui, aziende e persino governi sono passati a lavorare online. La crescita più grande è stata registrata da Azure, che ha visto i suoi ricavi crescere del 50%. Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha dichiarato:

Dopo un anno dall’inizio della pandemia, le curve di adozione digitale non stanno rallentando, ma accelerando, e questo è solo l’inizio.

Il primo trimestre del 2021 è andato insolitamente bene per le vendite di PC, in parte a causa della domanda insoddisfatta a seguito della scarsità di componenti. L’aumento delle vendite in tutto il settore è stato anche dovuto a un primo trimestre piuttosto debole nel 2020, poiché la pandemia di coronavirus aveva interrotto le catene di approvvigionamento asiatiche. Dato che Microsoft guadagna una quota da ogni PC venduto con Windows installato, la società ha beneficiato notevolmente della situazione.