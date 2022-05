Pubblicato originariamente nel 1995, 3D Movie Maker è un software realizzato dalla divisione Microsoft Kids che cavalcava l’onda di Toy Story, proponendo un programma che permetteva agli utenti, soprattutto ragazzi, di creare il film d’animazione in 3D dei propri sogni (sebbene le prestazioni dei computer dell’epoca non consentissero di renderizzare più di una manciata di fotogrammi al secondo).

Dopo ben 27 anni, Microsoft ha deciso di pubblicare il codice sorgente di 3D Movie Maker, rendendolo disponibile su Github in un repository di sola lettura sotto licenza MIT. Stando a Scott Hanselman, Microsoft Developer Division Community Manager, l’idea è nata dalla richiesta dell’utente Twitter @foone, il quale aveva taggato il profilo ufficiale di Microsoft chiedendo di fornirgli il codice sorgente, anche tramite messaggio privato, di 3D Movie Maker allo scopo di migliorarlo ed estendere le sue capacità. Grazie alla collaborazione da Hanselman e Jeff Wilcox, Microsoft Open Source Program Office Manager, è stato possibile esaudire questo desiderio.

I colleghi di Arstechnica hanno avuto modo di chiedere a Scott Hanselman il motivo che ha spinto alla pubblicazione del codice sorgente di 3D Movie Maker dopo tutti questi anni e partendo dalla richiesta di un utente. L’uomo ha dichiarato: “perché non c’è mai stata un’applicazione come questa. Anche ora, 25 anni dopo, c’è una comunità entusiasta di questo strumento“.

In passato, il renderer 3D di 3D Movie Maker, chiamato BRender, è stato impiegato da alcune software house per il loro videogiochi, tra cui Argonaut Software per il loro popolare Carmageddon e FX Fighter. Foone ha anche ottenuto il permesso, da parte di Jez San, ex CEO di Argonaut, di pubblicare il codice di BRender sotto licenza MIT all’inizio dello scorso mese.

Grazie alla diffusione dei codici sorgente, la community è ora libera si realizzare versioni migliorate e con feature aggiuntive di 3D Movie Maker e BRender, così da unire la semplicità del passato con le tecnologie attuali.