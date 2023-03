Sono ormai diversi anni che Microsoft lavora alla modernizzazione del suo popolare sistema operativo Windows, e l’ultimo tentativo è stato con Windows Core OS. Purtroppo, Windows 10X, basato su Core OS, è stato cancellato nel 2021, ma l’azienda non ha abbandonato di certo il suo proposito di rinnovare la piattaforma e sembra che stia lavorando su un nuovo progetto chiamato CorePC.

CorePC mira a rendere Windows più al passo coi tempi mantenendo la compatibilità nativa con le vecchie applicazioni Win32. Il progetto prevede una versione modulare e personalizzabile di Windows, in grado di adattarsi a diversi tipi di dispositivi. La grande novità di CorePC è la separazione degli stati, che consente di avere aggiornamenti più rapidi e una piattaforma più sicura grazie a partizioni in sola lettura inaccessibili agli utenti e alle applicazioni di terze parti, così come succede in Android e iPadOS.

Photo Credit: Pexels

CorePC intende offrire una versione di Windows in grado di competere con i Chromebook in termini di dimensioni del sistema operativo, prestazioni e funzionalità, ma Microsoft sta anche lavorando su una versione che soddisfi l’attuale set di funzionalità della versione desktop dell’OS. Inoltre, l’azienda di Redmond sta sperimentando una versione di CorePC “silicon-optimized“, focalizzata sulle capacità di intelligenza artificiale e sull’ottimizzazione dell’integrazione tra hardware e software. Alcune funzionalità IA in sviluppo includono la capacità di Windows di analizzare il contenuto visualizzato e fornire suggerimenti contestuali, oltre all’identificazione di oggetti e testo nelle immagini.

La tempistica per la disponibilità di CorePC è incerta, ma Microsoft punta a lanciarlo con la prossima versione principale di Windows, ovvero Windows 12, nome in codice Hudson Valley, nel 2024. Per il momento, Microsoft non ha fornito alcun ulteriore informazione ufficiale a riguardo.