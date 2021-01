Microsoft, questi prodotti (tra cui Edge) non riceveranno più supporto a partire dal 2021

Non tutto dura per sempre, anche i prodotti Microsoft sono soggetti all’abbandono ed alla fine del supporto da parte dell’azienda che li ha creati. Il 2021 sarà un anno davvero di addii per l’azienda di Redmond, la quale saluterà molte delle proprie soluzioni software. Se utilizzate uno dei prodotti in questo articolo, è ora di trovare un’alternativa!

Microsoft abbandonerà alcuni dei propri servizi software durante il corso del 2021. Non è una novità che un’azienda smetta di supportare alcuni dei propri servizi una volta ritenuti obsoleti o non più necessari. Tuttavia, come vedrete, la lista di nomi di software che Microsoft abbandonerà durante il corso del 2021 è parecchio lunga.

Tra questi, il nome che sicuramente spicca maggiormente è quello di Microsoft Edge. Niente paura, non si tratta della nuova versione basata su Chromium e che gli utenti sembrano apprezzare molto, stiamo parlando della versione Legacy, ovvero il primo tentativo di Microsoft di staccarsi da Internet Explorer e fornire al mondo una nuova valida alternativa realizzata in casa per la navigazione online.

La lista completa con le date di abbandono definitivo è la seguente:

12 gennaio

Microsoft Sync Framework 2.1

BizTalk Server 2010

26 gennaio

Microsoft Endpoint Configuration Manager 1906

9 marzo

Microsoft Edge Legacy (vecchia versione)

13 aprile

Windows Embedded Compact 7

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0

Microsoft Lync 2010

Microsoft SharePoint Server 2010

SharePoint Foundation 2010

Project Server 2010

Microsoft SharePoint 2010 (per siti Internet)

31 marzo

Client Azure Information Protection

29 maggio

Microsoft Endpoint Configuration Manager 1910

13 luglio

Dynamics SL 2011

Dynamics CRM 2011

Windows MultiPoint Server 2011

Microsoft SQL Server Compact 4.0

Dynamics Retail Management System 2.0

31 luglio

Skype for Business Online

14 settembre

Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1.0

30 settembre

Visio Services in SharePoint (in Microsoft 365)

1 ottobre

Microsoft Endpoint Configuration Manager 2002

12 ottobre

Silverlight 5

Windows Embedded POSReady 7

Set di strumenti di diagnostica e ripristino Microsoft 7.0

Windows Thin PC

31 dicembre

Dynamics 365 Layout

Molti dei prodotti sopra elencati non diranno nulla alla maggior parte di voi, tuttavia si tratta di servizi e software dedicati ad aziende e professionisti che, nel caso stessero ancora utilizzando attivamente uno di essi, dovranno sbrigarsi ad aggiornare o a sostituire prima che sia troppo tardi.