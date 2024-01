Microsoft rende gratuito Reading Coach, incentivando l'apprendimento tramite IA

Microsoft offre gratuitamente il suo tutor di lettura basato sull'intelligenza artificiale, Reading Coach. A partire dal 18 gennaio, infatti, l'applicazione è accessibile gratuitamente su Internet, con una versione nativa per Windows attesa a breve.

Inoltre, Microsoft ha annunciato che a fine primavera Reading Coach si integrerà con i sistemi di gestione dell'apprendimento, inclusi servizi come Canva.

Reading Coach, basato su Reading Progress, è un plugin per la versione di Microsoft Teams orientata all'istruzione. È stato lanciato nel 2022 come parte di Teams for Education e Immersive Reader, il servizio assistivo cross-platform dell'azienda per la lingua e la comprensione della lettura.

L'obiettivo principale di Reading Coach è sviluppare la fluidità di lettura degli studenti attraverso esercizi personalizzati basati sull'IA.

L'applicazione funziona identificando, previo registrazione della lettura di un testo, le parole con cui gli studenti hanno maggiori difficoltà e offrendo strumenti di supporto per la pratica indipendente e personalizzata.

Gli educatori, sulla base delle preferenze individuali, possono fornire strumenti come la lettura ad alta voce, la divisione in sillabe e integrare dei dizionari illustrati.

Recentemente, Reading Coach ha introdotto una nuova funzione denominata "scegli la tua storia", alimentata dal servizio Azure OpenAI di Microsoft. Questa funzione consente agli studenti di creare la propria avventura narrativa selezionando un personaggio, un ambiente e un livello di lettura.

L'IA genera quindi il contenuto basandosi su queste scelte e sulle parole più difficili per lo studente. Questo strumento, simile a un libro interattivo, può fornire feedback sulla pronuncia, ascoltando lo studente che legge la storia, e assegnare badge che sbloccano nuovi personaggi, e scenari, man mano che gli studenti progrediscono.

Gli studenti che preferiscono non creare la propria storia possono scegliere tra passaggi curati in ReadWorks, una libreria di risorse per la comprensione della lettura.

L'iniziativa di Microsoft è finalizzata a rendere la lettura più coinvolgente e personalizzata, sfruttando la potenza dell'IA. Tuttavia, è importante notare che la visione positiva di Microsoft sull'utilizzo dell'IA per insegnare la comprensione della lettura, non è condivisa da tutti gli educatori.

Alcuni educatori, infatti, sostengono che non esiste uno strumento infallibile sul mercato per misurare la comprensione, e che gli studenti possono influenzare involontariamente le valutazioni premendo erroneamente i pulsanti.

Tuttavia, molti insegnanti ritengono che strumenti come Reading Coach possano comunque essere utili per migliorare, e rendere maggiormente interattiva e orientata la futuro, l'esperienza di apprendimento degli studenti.