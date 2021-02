Microsoft rimuove la cartella più inutile di Windows 10

Una delle novità introdotte con Windows 10 è quella di aver installato di default un visualizzatore di file 3D (3D Viewer). Il responsabile di questa scelta avrà pensato cose del tipo: “Bello, figo, stupendo, la gente non vede l’ora di scaricare modelli in 3D di qualsiasi cosa e giocarci in tutti i modi possibili. Dobbiamo assolutamente creare un’apposita cartella, con un’apposita icona, nella quale salvare tutti i file degli oggetti in 3D che gli utenti scaricheranno. Sarà una cartella speciale, gli utenti avranno bisogno di accedervi in fretta e in qualsiasi momento, quindi di conseguenza le daremo un posto speciale.”

La ricerca più popolare riguardo la cartella “Oggetti 3D” è su come eliminarla dal PC. Ottimo lavoro Microsoft, sul serio. Fortunatamente la voce è arrivata a chi di dovere, e con l’aggiornamento Insider build 21322, la cartella ha perso il suo attributo di “special folder”, e risulta accessibile solamente tramite %userprofile%.

Non sarà di certo un aggiornamento che urla alla rivoluzione, uno stravolgimento delle politiche aziendali di Microsoft, un tweak fantascientifico che trasformerà il vostro PC in una Lamborghini, né vi consentirà di viaggiare nel tempo per investire tutti i vostri risparmi del 2008 in Bitcoin (complimenti, furbacchioni), ma gli utenti più pignoli (e anche un po’ bastardelli) potrebbero aver trovato la pace dei sensi dopo la rimozione di un elemento che non aveva altro scopo se non quello di sbattervi costantemente in faccia la sua inutilità intrinseca.

Dopo essersi assicurata di aver sconfitto tutte le minacce incombenti sulla popolazione di utenti Windows 10, Microsoft può godere nuovamente di sonni tranquilli. Ora rimaniamo solamente in attesa del giorno in cui Windows si deciderà a rendere Windows Defender un vero antivirus, tra la rimozione di una cartella e un’altra.