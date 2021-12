Microsoft risolve il bug in Windows 11 con SSD e HDD

Microsoft ha finalmente risolto i principali problemi inerenti alle prestazioni con SSD e dischi rigidi con il nuovo Windows Preview Update KB5007262 per Windows 11. In particolare, questa patch elimina il grave bug relativo alle velocità di scrittura sull’unità C a causa dell’abilitazione del journal USN NTFS. Secondo MSPowerUser, il bug era conosciuto da diversi mesi, tanto che i colleghi di Windows Insider si erano lamentati della cosa molto prima del lancio ufficiale del sistema operativo.

Photo Credit: Reddit

Il problema era piuttosto grave, in quanto le velocità di scrittura sull’unità C erano praticamente dimezzate. Tuttavia, le velocità di lettura non erano interessate. Ad esempio, un utente di MSPowerUser ha riferito che, su un Samsung 980 Pro, la velocità di scrittura casuale era passata dai 1601MB/s in Windows 10 fino a 911MB/s su Windows 11.

Per fortuna, Microsoft ha riportato la situazione alla normalità, ma questo update contiene anche altre correzioni. Ecco le più importanti:

Risolto un problema che impediva a Internet Explorer di funzionare quando si copiava e incollava il testo durante l’utilizzo dell’Input Method Editor (IME).

Risolto un problema che impediva la visualizzazione di Esplora file e dei menu di scelta rapida sul desktop. Questo problema si verificava spesso quando si sceglieva di utilizzare un singolo clic per aprire un elemento.

Migliorate le prestazioni con le animazioni delle icone sulla barra delle applicazioni.

Risolto un problema che impediva a Esplora file di funzionare dopo aver chiuso una finestra di Esplora file.

Risolto un problema che causava uno sfarfallio quando si passava con il mouse sulle icone sulla barra delle applicazioni; questo problema si verificava con l’uso di un tema ad alto contrasto.

Risolto un problema che, in determinate condizioni, impediva la visualizzazione del rettangolo di attivazione della tastiera quando si utilizzava Visualizzazione attività, Alt-Tab o Snap Assist.

Risolto un problema che causava una perdita temporanea dell’audio sul dispositivo.

Aggiornate tutte le emoji del font Sogoe UI Emoji allo stile emoji Fluent 2D.

Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare il post ufficiale di Microsoft sulla pagina di supporto.