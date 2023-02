Microsoft ha fatto un importante passo avanti nella corsa all’intelligenza artificiale presentando una nuova versione del suo motore di ricerca Bing che integra una versione personalizzata dell’AI che sfrutta ChatGPT, il popolare chatbot di OpenAI. Inoltre, l’azienda sta implementando tale funzione anche sul suo browser Edge.

Yusuf Mehdi, CMO e VP di Microsoft, ha dichiarato, in un post sul blog ufficiale, che la società considera questi strumenti come un “copilota AI per il web“. La nuova versione di Bing è disponibile in anteprima limitata su desktop con query di esempio e una lista d’attesa. Decisamente, questo annuncio conferma l’impegno di Microsoft nel campo dell’intelligenza artificiale e la sua volontà di diventarne un attore di rilievo.

La nuova versione di Edge avrà una barra laterale basata sull’IA che aiuterà gli utenti a scrivere email, creare itinerari di viaggio, prepararsi per un colloquio di lavoro e creare quiz, tra le altre cose. Inoltre, l’IA aiuterà anche a fornire riassunti di ciò che si sta guardando. Il nuovo Bing utilizzerà l’IA per fornire risultati di ricerca migliori e più pertinenti, con la possibilità di sintetizzare risposte fornite da più fonti.

Photo Credit: Microsoft

Microsoft sta sviluppando un modello di intelligenza artificiale personalizzato basato sul modello linguistico di OpenAI che sarà più potente rispetto a ChatGPT e GPT-3.5. Questo modello, a cui tuttavia non si fa riferimento come GPT-4, sarà utilizzato per migliorare la ricerca su Bing. L’azienda sfrutterà anche il proprio modello Prometheus per lavorare con OpenAI allo scopo di migliorare la sicurezza e fornire risultati più rilevanti.

L’aggiunta dell’intelligenza artificiale all’algoritmo di ricerca di Bing sicuramente catturerà l’attenzione di moltissime persone, visto anche il momento piuttosto caldo sull’argomento grazie a una vera esplosione del fenomeno con ChatGPT e Dall-E, tra gli altri. Microsoft, che sta costruendo i propri centri dati Azure come obiettivo aziendale primario, è pronta per l’addestramento di IA e scalabilità. Google, che ha un proprio evento concorrente in programma, mostrerà presto come il suo nuovo chatbot Bard e l’IA basata sul modello LaMDA influiranno sulle ricerche sul web del prossimo futuro.