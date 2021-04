Microsoft si prepara ad una nuova importante acquisizione?

Stando a quanto riferito dai colleghi di Bloomberg, il gigante informatico Microsoft sarebbe interessato all’acquisizione di Nuance, compagnia di rilievo nel campo delle tecnologie di riconoscimento vocale ed intelligenza artificiale, ed avrebbe già messo sul piatto ben 16 miliardi di dollari, valutando l’azienda circa 56$ per azione, con una maggiorazione del 23% rispetto alla chiusura di venerdì scorso.

Sembrerebbe che le trattative siano a buon punto, tanto che un annuncio ufficiale potrebbe già arrivare questa settimana, almeno secondo le fonti, ovviamente anonime, di Bloomberg. Al momento entrambe le compagnie non hanno fornito un commento ufficiale a riguardo, ma potrebbe essere solo questione di ore, al massimo di giorni, prima che venga diffuso un comunicato. Ricordiamo che le azioni di Nuance sono aumentate del 3,4% quest’anno, dando alla società un valore di quasi 13 miliardi di dollari.

Nuance collabora con Microsoft sin dal 2019 su diverse tecnologie che permettono ai medici di registrare ed analizzare conversazioni vocali avute con i propri pazienti ed inserire i dati della cartelle cliniche elettroniche. Inoltre, bisogna considerare che il gigante di Redmond da tempo sta sviluppando nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, spinto dall’interesse del noto co-fondatore Bill Gates, e sta facendo tutto il possibile per offrire un sempre maggior impiego di questa tecnologia nella vita di tutti i giorni, in modo da rendere diversi compiti più semplici ed immediati.

L’acquisizione di Nuance costituirebbe la seconda più importante di sempre per Microsoft, subito dopo quella di LinkedIn, del valore pari a 24 miliardi di dollari, nel 2016. Ovviamente, per il momento non ci resta altro che attendere pazientemente ancora un po’ per avere ulteriori informazioni inerenti all’argomento.