Microsoft ha svelato diverse novità per il futuro di Bing ed Edge, tutte ovviamente basate sull’uso dell’intelligenza artificiale, che viene sfruttata per introdurre tante funzionalità che permettono di migliorare l’esperienza di ricerca e navigazione web con nuove modalità per portare a termine le attività, aggiornamenti visivi e tanto altro.

La notizia sicuramente più interessante è che la chat di Bing ora è aperta a tutti: niente più lista d’attesa, chiunque potrà usare Bing con AI da subito per le proprie ricerche, o per esplorare le capacità di conversazione del chatbot targato Microsoft. Altra novità molto interessante è l’introduzione della ricerca visiva: secondo molte ricerche il cervello umano elabora le informazioni visive 60 mila volte più velocemente dei testi, motivo per cui Microsoft ha deciso di introdurre la possibilità di ricevere risposte più ricche e visive, tra cui anche grafici e diagrammi, oltre a una formattazione aggiornata delle risposte, in modo da aiutare gli utenti a trovare le informazioni più facilmente.

Bing Chat supporterà anche la ricerca visiva, in modo da poter caricare immagini e cercare contenuti correlati. Novità anche per Image Creator, lo strumento che permette di creare immagini ora può essere usato in tutte le lingue supportate da Bing (italiano compreso), non più solo in inglese.

Microsoft Edge riceverà invece un nuovo design, con un’interfaccia migliorata, più elegante, con forme arrotondate ed elementi visivi semitrasparenti, oltre a nuove sezioni organizzate. Sempre in merito alla ricerca, verrà introdotta una cronologia delle chat per riprendere la discussione con il chatbot da dove la si è lasciata, inoltre nelle prossime settimane verranno aggiunte opzioni di esportazione e condivisione. La chat integrata in Edge avrà poi una migliore capacità di sintesi dei documenti lunghi, non limitata ai siti web ma comprensiva anche di documenti PDF. Infine nel browser verrà introdotta la funzionalità azioni di Edge, che permetteranno agli utenti di affidarsi all’IA per portare a termine tante attività in pochissimi passaggi.