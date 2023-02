Come anticipato in una delle nostre notizie precedenti, Microsoft avrebbe intenzione di implementare ChatGPT sul suo motore di ricerca Bing, al fine di potenziarne la ricerca e competere con Google. Pare che l’azienda sia già in fase avanzata di test, almeno stando a quanto riportato da alcuni utenti, che si sono ritrovati per qualche ora con una nuova versione del motore di ricerca, dotata di funzionalità IA. Un utente che ha parlato con The Verge, ha riferito di aver avuto accesso alla nuova versione subito dopo aver impostato il motore di ricerca come home page sul browser Edge, tuttavia la pagina ha smesso di funzionare subito dopo.

L’utente è riuscito a catturare una schermata che mostra la nuova interfaccia di Bing dotata delle funzionalità di ChatGPT, anche se non è attualmente possibile verificare l’autenticità di quanto condiviso e Microsoft si è rifiutata di rilasciare commenti, anche se l’annuncio di un evento previsto per oggi 7 febbraio alle 19:00 ora italiana è senza dubbio un grosso indizio.

La nuova versione, apparsa per poco, sarebbe in grado di rispondere alle domande anche in maniera colloquiale, oltre a poter citare le fonti dei risultati, una funzionalità aggiuntiva non presente sull’IA di OpenAI e che rende le informazioni più affidabili e facili da verificare. Altri due utenti che sono stati in grado di provare la nuova versione hanno condiviso delle schermate che mostrano una nuova opzione per aprire la chat, posizionata accanto l’opzione “cerca”. Facendo clic, si aprirà una nuova schermata con scritto “Benvenuto nel nuovo Bing: il tuo motore di risposta basato sull’intelligenza artificiale”.

Come per ChatGPT, è presente anche un avviso riguardo le risposte imprevedibili e gli errori che potrebbero includere le informazioni riportate dall’IA, il che pone un’ulteriore questione riguardo l’utilità dell’intelligenza artificiale per le ricerche su internet. È certo che, qualora le IA dovessero trovare ampia diffusione tra i motori di ricerca, sarà necessario implementare ulteriori misure di controllo al fine di prevenire la possibile diffusione di informazioni e risultati fuorvianti o pericolosi.

Stando alle indiscrezioni, la nuova versione di Bing con le funzionalità IA dovrebbe arrivare a breve e forse sarà annunciata già oggi. Come anticipato, nella serata di ieri Microsoft ha annunciato un evento speciale oggi alle 19:00 italiane ed è molto probabile che si parlerà dell’integrazione dei servizi OpenAI in quelli Microsoft.