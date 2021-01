Microsoft Store, iniziano i saldi su Surface e Xbox con sconti fino al 27%

I saldi sono iniziati anche sul Microsoft Store. L’azienda ha inaugurato l’anno nuovo con moltissime promozioni e con sconti che possono arrivare fino al 27% sui prodotti della linea Surface e Xbox! Coglierete l’occasione per l’acquisto del vostro nuovo PC o per regalarvi qualche accessorio?

Le promozioni sono già in corso e, visitando il sito del produttore, è già possibile verificare se il vostro Surface preferito o gli accessori che volevate acquistare da tempo sono disponibili a prezzi vantaggiosi.

Per fare un esempio, Surface Pro 7 è disponibile a partire da soli 749 euro, con alcune configurazioni che sono scontate fino al 22%. Il convertibile 2-in-1 vi permetterà di lavorare in completa tranquillità ovunque vi troviate senza rinunciare alla comodità di un tablet con schermo touch ad alta risoluzione o alla potenza delle CPU Intel Core di serie laptop e a una batteria dalla lunga durata.

Microsoft Surface Pro 7, nella configurazione con CPU Intel Core i5 e 128GB/256GB di memoria interna, è disponibile a prezzo scontato in bundle con la tastiera inclusa.

Se il vostro desiderio è quello di acquistare l’innovativo Surface Pro X, un dispositivo 2-in-1 ancora più leggero e portatile, mosso dalla CPU Microsoft SQ1 o SQ2 (basati sul chip Qualcomm Snapdragon 8cx con architettura ARM), l’azienda americana ha pensato anche a voi! Con un prezzo di partenza di soli 899 euro, Surface Pro X potrà essere vostro con uno sconto che può toccare il 27%.

Tra le vostre esigenze c’è la necessità di maggiore potenza? Microsoft propone sullo Store il Surface Book 3 con sconti fino a 530 euro, un 2-in-1 che possiede una tastiera scollegabile all’interno della quale può essere inclusa una GPU dedicata. Disponibile nelle versioni da 13,5″ o da 15″, sicuramente non vi deluderà!

Per gli studenti e gli insegnanti è persino disponibile il 10% di sconto sui prodotti Surface Laptop Go, Surface Headphones 2 e Surface Earbuds. Microsoft Store offre consegne rapide e gratuite, 60 giorni di resi gratuiti senza costi di spedizione e 90 giorni di assistenza gratuita su Surface.

Per i videogiocatori che stanno leggendo questo articolo, l’azienda ha previsto inoltre uno sconto del 15% sui nuovi controller wireless per Xbox Series S o Xbox Series X, disponibili nelle colorazioni nero fumo, robot white, blue shock e compatibili anche per giocare su PC grazie alla presenza della moderna porta USB Tipo-C!

Xbox Game Pass Ultimate, che include oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC e dispositivi mobili Android (versione beta, se disponibile), tutti i vantaggi di Xbox Live Gold e un abbonamento a EA Play, è proposto all’incredibile prezzo di 1 euro per i primi 3 mesi invece di 38,97 euro.