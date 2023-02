Microsoft ha annunciato che i computer Mac dotati di SoC Apple M1 e M2 possono ora eseguire Windows 11 grazie a una soluzione autorizzata fornita da Parallels Desktop. Nonostante l’azienda di Redmond abbia imposto restrizioni sulla compatibilità delle CPU per l’esecuzione nativa dell’ultima versione del suo sistema operativo, è lieta che i proprietari di dispositivi Apple M1 e M2 possano utilizzarlo tramite una macchina virtuale.

Ciò significa che la versione 18 di Parallels Desktop funziona come un ambiente virtuale per eseguire le versioni ARM di Windows 11. Anche se questa soluzione non garantisce le migliori prestazioni, come avverrebbe con un’implementazione nativa, rappresenta comunque un compromesso accettabile per molti utenti.

Al momento, Apple non sembra supportare l’utilizzo di Boot Camp sui Mac M1 o M2, il che rende questa nuova soluzione fornita da Parallels Desktop l’opzione migliore per coloro che desiderano eseguire Windows 11 sul proprio dispositivo Apple. La versione 18 di Parallels Desktop, ora disponibile, consente di scaricare e installare Windows 11 con un solo clic. Inoltre, Parallels gestisce anche la complessità dei requisiti TPM e Secure Boot di Windows 11 con un TPM virtuale abbinato ad Apple Silicon.

Photo Credit: Parallels

Tuttavia, l’esecuzione della versione ARM di Windows 11 all’interno di Parallels Desktop 18 presenta alcune limitazioni sui tipi di hardware, giochi e applicazioni supportati. I driver per l’hardware funzioneranno solo se progettati specificamente per i PC basati su Windows 11 ARM, mentre alcuni titoli potrebbero non funzionare se utilizzano OpenGL 3.3 o versioni successive o dipendono da driver anti-cheat. Inoltre, alcune applicazioni, come quelle che tentano di integrarsi nella shell di Windows, ad esempio quelle di archiviazione cloud o antivirus, potrebbero non funzionare correttamente.

Parallels ha affermato che le aziende possono acquistare una licenza di Windows 11 attraverso il loro processo di approvvigionamento normale, mentre i privati possono acquistare una licenza di Windows 11 Pro per 199 dollari direttamente da Microsoft. Tuttavia, la questione delle licenze non è ancora molto chiara, poiché Microsoft non ha fornito ulteriori commenti in merito. Come alternativa, Microsoft offre anche un’altra soluzione per accedere a Windows 11 su un Mac M1 o M2: Windows 365 Cloud PC, che permette di collegarsi a macchine virtuali ospitate nel cloud con piena compatibilità con le applicazioni.