Surface, i nuovi modelli e forse altre ghiotte novità il 2 ottobre

Microsoft presenterà le novità delle linea di prodotti Surface il 2 ottobre in live streaming. Cosa aspettarsi? Qualche ipotesi.

Il 2 ottobre a New York Microsoft presenterà le novità delle linea di prodotti Surface e lo farà in un live streaming che potrete seguire a questo indirizzo dalle 16:00 (ora italiana). L’evento si prospetta interessante, forse uno dei più importanti degli ultimi anni per quanto riguarda la casa di Redmond in ambito hardware.

Secondo indiscrezioni sul palco salirà non solo Panos Panay, il “big boss” dell’hardware di Microsoft e ritenuto formalmente il papà dei prodotti Surface, ma anche il CEO dell’azienda Satya Nadella. Certo, la presenza di Nadella a un evento Microsoft non significa necessariamente che rimarremo a bocca aperta per gli annunci, ma fa sperare in qualche novità inattesa. D’altronde l’anno passato non c’era.

Allo stesso tempo Microsoft non ha tenuto uno streaming live per tutti gli aggiornamenti dei dispositivi visti negli ultimi anni, ma l’ha fatto quando ha introdotto alcune nuove categorie di prodotti, come Surface Studio. Si vocifera che questo evento ospiterà tanto hardware, ma anche software.

Potrebbe arrivare un nuovo Surface Book, così come un rinnovamento per Surface Go, Pro e Laptop. Tra l’altro, dal punto di vista hardware, per almeno alcuni di questi dispositivi dovremmo vedere per la prima volta versioni con hardware AMD e non solo Intel.

Visto quanto detto sinora, Microsoft potrebbe mostrare anche l’atteso e da tempo chiacchierato dispositivo Surface con doppio schermo, nome in codice Centaurus – anche se probabilmente debutterà solo nel corso del 2020, se tutto andrà per il verso giusto.

Centaurus dovrebbe essere la casa di una nuova versione di Windows chiamata Windows Lite, pensata per la mobilità grazie a una nuova interfaccia e all’uso esclusivo delle app universali. Un qualcosa di più strutturato e malleabile rispetto a Windows 10 S, versione del sistema poi diventata una semplice modalità. Da molti Windows Lite è visto come un concorrente di Chrome OS.

Infine si vocifera, dopo il debutto delle cuffie Surface Headphones l’anno scorso, dell’arrivo di uno speaker Surface, di cui però ancora non capiamo se sarà uno speaker intelligente in stile Amazon Echo o un vero e proprio speaker portatile.