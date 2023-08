Se siete alla ricerca di un dispositivo comodo, leggero e performante che possa tornarvi utile, sia dal punto di vista professionale che da quello del divertimento, e volete approfittare di una buona offerta Amazon, anche al netto dei recenti saldi del Prime Day 2023, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, dedicata allo splendido Microsoft Surface Go 3, oggi in sconto del 25%!

Stiamo parlando della versione “base” di questo splendido tablet 2-in-1, ovvero di quella con processore Intel Pentium Gold e dotata del solo mudulo Wi-Fi, originariamente venduta al prezzo consigliato di 599,00€, ed oggi in sconto a soli 449,00€!

Un acquisto indubbiamente intrigante, specie perché parliamo di un dispositivo che, seppur con qualche anno sulle spalle, è ancora più che in grado di fare il suo dovere, incarnando la perfetta combinazione tra un laptop e un tablet, costituendo così una scelta a dir poco ideale per chi, ad esempio, studia o viaggia in continua mobilità… o magari in vacanza.

Dotato di un display touch screen da 10,5 pollici con una risoluzione nitida di 1920 x 1280 pixel, Surface Go 3 si propone con un’esperienza visiva sorprendente, che risulterà ideale tanto per le operazioni più comuni, quanto per il disegno o la costruzione di grafici e presentazioni, senza dimenticare una certa vocazione per la multimedialità, garantendo performance visive più che buone anche nel campo dell’intrattenimento in streaming.

Disponibile in diverse versioni, anche con processore Intel Core i3 e i5 di decima generazione, quello qui proposto monta invece un processore Intel Pentium Gold 6500Y, ideale per chi non ha poi grosse pretese e non deve spendersi in particolari tecnicismi, anche dal punto di vista professionale. A supporto del processore ci sono poi 8GB di memoria RAM, ed un’archiviazione interna da 128 GB, che può essere eventualmente espansa grazie al comodo lettore di schede MicroSDXC.

Inoltre, parliamo di un modello compatibile con la versatile Surface Pen (non inclusa), che vi permetterà di utilizzare il tablet come un vero e proprio foglio bianco, permettendovi di prendere appunti o di dare sfogo liberamente alla vostra creatività. Allo stesso modo, questo modello supporta anche la pratica, e a dir poco essenziale, “Type Cover” creata da Microsoft, ovvero una tastiera rimovibile che funge anche da custodia protettiva per lo schermo del tablet, e grazie al quale è possibile letteralmente trasformare il dispositivo in un piccolo laptop, potendo così scrivere ed editare testi più comodamente.

In sintesi, il Microsoft Surface Go 3 è la scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo elegante, potente e versatile, capace di soddisfare le esigenze sia del lavoro che del tempo libero, risultando comodo tanto nel corso della vita di tutti giorni quanto in periodi in cui si è a lungo fuori dalle mura di casa o dell’ufficio, come nel corso di viaggi di lavoro o, perché no, in occasione delle proprie vacanze.

Insomma, parliamo di un tablet ancora ottimo, ben progettato e, soprattutto, facilissimo da portare con sé in viaggio! Per questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre nell’acquisto, e di visitare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo a casa in tempo per le vacanze!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!