Microsoft ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Microsoft Surface Go 4, nuova versione del suo tablet economico, con una sorpresa. Microsoft Surface Go 4 diventa un prodotto business, e sarà indirizzato solo alle aziende che vogliono aggiornare la dotazione dei loro dipendenti. Sarà accessibile anche ai professionisti.

Rispetto a Microsoft Surface Go 3, il nuovo modello ha una piattaforma hardware leggermente più potente, con un processore Intel N200 a quattro core e 8GB di RAM.

Secondo Microsoft le prestazioni su Windows 11 sarano fino all’80% superiori rispetto al Microsoft Surface Go 3. Un’affermazione piuttosto impegnativa da parte dell’azienda, sui cui ci permettiamo di dubitare

Può comunque essere un dispositivo più interessante per il lavoro da ufficio e quello scolastico – sempre senza troppe pretese in termini di prestazioni. Il modello base però ha sempre 64GB di spazio, pochino per gli scenari moderni. Lo schermo è un pannello LCD con risoluzione 1920×1280.

Ritroviamo poi la porta USB-C e il jack da 3,5 mm, oltre alle due fotocamera 1080p. Tastiera, pennino e accessori sono venduti separatamente, e questo rappresenta ancora la maggiore criticità. Dopo aver deciso che per qualche ragione voglio dare ai miei dipendenti un tablet Windows invece di un normale portatile, devo aggiungere al conto almeno la tastiera.

Alla fine potrebbe non valerne la pena, ma non sappiamo quanto sarà il prezzo finale di Microsoft Surface Go 4. Negli USA il prezzo di partenza è 549 dollari, a cui aggiungere gli accessori e le tasse. Difficilmente risulterà competitivo con i notebook economici Windows; anzi c’è il rischio che finisca per costare quanto un Macbook Air M1 o Macbook Air M2.

Un pregio interessante di Microsoft Surface Go 4 è che sarà più facile ripararlo, almeno per alcuni punti critici come la batteria o il supporto ad aletta. Un’ottima notizia perché potrebbe ridurre i costi totali di gestione, soprattutto per aziende che preferiscono usare i dispositivi per molti anni.