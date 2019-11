Microsoft Surface Go in super sconto con le offerte del giorno di Amazon

Nuovo giorno, nuova tornata di sconti e offerte su Amazon in vista del Black Friday 2019. L’atteso evento che, lo ricordiamo, si terrà il prossimo 29 novembre, non ha però fermato Amazon dal proporre interessanti sconti quotidiani, portando a prezzi bassi anche dei prodotti del tutto inattesi come ad esempio il caso dell’ottimo tablet Microsoft Surface Go che, proprio oggi, è in sconto sullo shop all’ottimo prezzo di 499,00€, ossia con ben 120,00€ di sconto rispetto agli originali 619,99€. Un prezzo ottimo, specie se si considera che Surface Go ci aveva convinti sin da subito in sede di recensione, quando premiammo il tablet con un ottimo 8.5 grazie alla sua combinazione di performance, portabilità e design.

Microsoft Surface GO

Progettato come un tablet, ma eccezionale anche come notebook (a patto, ovviamente, di avere a disposizione la Typer Cover con tastiera), Surface Go è una scelta ideale per chi è alla ricerca di uno strumento comodo e leggero con cui studiare o lavorare, cavandosela più che egregiamente anche nelle vesti di tablet multimediale. All’epoca le nostre perplessità erano tutte riservate al prezzo, forse un po’ esoso per un tablet/notebook 2-in-1 dotato di fascia media, ma con lo sconto attuato oggi da Amazon le cose cambiano, e neanche di poco.

Con il risparmio di oltre 100 Euro sul prezzo originale non solo vi porterete a casa un ottimo dispositivo, ma potrete contare sulla qualità costruttiva e dei materiali di Microsoft che, non a caso, con la sua linea Surface si è da tempo imposta ai vertici del mercato tablet, risultando ad oggi l’unica vera alternativa ai prodotti Apple. E non finisce qui perché, come sempre, sono tantissime le offerte che Amazon ha riservato ai suoi clienti, come potrete constatare da soli dalla selezione che abbiamo effettuato per voi. Per la lista completa delle offerte quotidiane, invece, il consiglio è quello di fare riferimento all’apposita pagina del portale, raggiungibile rapidamente cliccando sul banner sottostante.

Prima di cominciare, tuttavia, vi rinnoviamo il nostro invito a seguire le nostre pagine specializzate. Oltre che guidarvi negli acquisti dell’attesissimo Black Friday, noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione del prossimo Natale! Insomma, non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite la nostra pagina dedicata al Black Friday e tenete d’occhio anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

