Microsoft Surface: i nuovi dispositivi saranno presentati il 22 settembre

Microsoft terrà uno speciale evento sull’hardware Surface il 22 settembre. L’azienda ha iniziato a inviare inviti ai media per questo evento hardware autunnale, anche se sarà solo online e non di persona. L’invito di Microsoft dice che “l’azienda parlerà di dispositivi e Windows 11” e ci aspettiamo di vedere un successore di Surface Duo e un nuovo laptop Surface.

Le immagini trapelate del prossimo dispositivo Surface Duo 2 di Microsoft sono apparse online a luglio e ci aspettiamo di vedere l’annuncio ufficiale di questo dispositivo dual-screen basato su Android il 22 settembre. Le immagini trapelate suggeriscono che il cambiamento più grande sarà un sistema a tripla fotocamera, completo di teleobiettivo, ultragrandangolare e obiettivi standard. Il modello precedente aveva invece una singola fotocamera da 10MP.

Il design rimarrà simile al dispositivo di prima generazione, con ovviamente il doppio display e una cerniera in grado di ruotare di 360°. Si dice anche che Surface Duo 2 includa il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, il supporto 5G e un chip NFC per i pagamenti contactless. Molto probabilmente sarà disponibile in due colorazioni, una bianca e una nera.

Oltre a Surface Duo 2, si dice che Microsoft stia per lanciare un successore di Surface Book 3. Windows Central aveva precedentemente riferito che Microsoft potrebbe non chiamarlo Surface Book 4. Invece, è probabile che sia un Surface Laptop Pro o qualcosa di simile, come Surface Laptop Studio. Questo perché, secondo quanto riferito, Microsoft sta ridisegnando il suo laptop di fascia alta per passare a un display da 14 pollici non rimovibile.

Come afferma anche The Verge, il lancio di Windows 11 il 5 ottobre non sarebbe completo senza un aggiornamento anche alla gamma Surface Pro. Microsoft ha lanciato il suo Surface Pro 7 Plus aggiornato all’inizio di quest’anno, ma era destinato solo alle aziende. Speriamo di vedere un design di Surface Pro più raffinato che sfrutta le ultime funzionalità di Windows 11 ed è più coerente con l’interfaccia grafica elegante del nuovo sistema operativo. Anche l’immagine teaser di Microsoft, pubblicata su Twitter, includerebbe un Surface Pro: questo ci fa ben sperare.