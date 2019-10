Microsoft, il Surface Laptop 3 da 15 pollici per le aziende ha una CPU Intel

Sono emersi alcuni particolari su Surface Pro 7 e Laptop 3. Nel primo caso la porta USB C integrata sarà usabile anche alimentare il dispositivo, mentre per quanto riguarda Laptop 3 le versioni aziendali non saranno dotate di CPU AMD ma di soluzioni Intel Ice Lake.

Oltre ai nuovi processori Intel Core di decima generazione Ice Lake, uno degli aggiornamenti più importanti del Surface Pro 7 è la presenza di una porta USB C. La porta può essere usata per collegare il 2 in 1 a moltissimi di accessori USB C, ma potrà essere usata anche per ricaricare il dispositivo. Invece che usare il caricatore Surface Connect, sarà possibile infatti usare anche un caricatore USB C per alimentare il nuovo Surface Pro 7.

C’è anche un’altra informazione interessante per quanto concerne la gamma Surface. Il Laptop 3, disponibile per i consumatori nel modello da 15 pollici con CPU AMD Ryzen Surface Edition (Ryzen 5 3850U e Ryzen 7 3780U), una prima assoluta per i portatili di Microsoft, non avrà la medesima configurazione per quanto riguarda l’offerta destinata alle aziende.

Come le versioni da 13,5 pollici infatti, al centro del portatile ci saranno le CPU Core Intel Ice Lake di decima generazione, disponibili nelle varianti Core i5-1035G7 e Core i7-1065G7 con grafica Iris Plus; sarà possibile optare per 8, 16 o 32 GB di RAM LPDDR4x, mentre per lo spazio di archiviazione (SSD) il tetto massimo è fissato a 1 TB.

Se siete interessati, Surface Pro 7 è disponibile direttamente sul Microsft Store a questa pagina. Il Laptop 3 in version consumer è invece acquistabile a questo indirizzo.