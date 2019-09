Microsoft Surface Laptop 3 con CPU AMD fino a 8 core? Sì, no, forse

Circolano nuove indiscrezioni sul Surface Laptop 3 che sarà verosimilmente presentato il 2 ottobre. Il modello da 15 pollici avrà hardware AMD fino a 8 core, ma c'è qualcosa che (per ora) non quadra.

Manca poco più di una settimana all’evento di Microsoft del 2 ottobre e l’arrivo di una nuova versione del Surface Laptop, la terza, è ormai sempre più un dato di fatto.

Vi abbiamo raccontato che questo notebook sarà basato su piattaforma AMD – non è chiaro se esclusivamente AMD o ci saranno anche varianti Intel, magari relegate ai 13,5 pollici – e che l’evento sarà trasmesso in streaming, quindi probabilmente vedremo ben più di una novità, forse anche qualcosa di inatteso.

Inattese però sono le ultime voci che circondano questo nuovo portatile. Il sito tedesco WinFuture afferma che il Surface Laptop 3 conterrà processori AMD fino a otto core.

Al momento non esiste alcuna CPU mobile AMD con tale configurazione, con il top di gamma della serie U (Ryzen 7 3750U) – più adatta a un portatile del genere di quella H – dotato di 4 core con SMT, quindi 8 thread.

Che la fonte abbia confusi i thread con i core? Possibile, come non è da escludere che AMD stupisca tutti annunciando anzitempo nuovi processori mobile, magari prodotti a 7 nanometri (che tutti aspettiamo nei primi mesi del 2020), con più core.

Processore RAM SSD Prezzo (dollari) AMD Ryzen 5 3550U 8 GB ? 999 AMD Ryzen 7 3750U 8 GB ? 1099 AMD Ryzen 6 core 12 GB ? 1399 AMD Ryzen 6 core 12 GB ? 1599 AMD Ryzen 8 core 16 GB ? 1999 AMD Ryzen 8 core 16 GB ? 2399

C’è chi ipotizza – ma ci sembra una panzana assurda visto il target di mercato – che il chip in questione appartenga alla famiglia Epyc Embedded 3000 che si spinge fino a 16 core. Forse un derivato? Chissà, ma bisogna ricordare che il chip in questione non ha la grafica integrata, quindi sarebbe necessaria una GPU dedicata a parte. A questo si aggiunge un TDP troppo elevato per queste soluzioni.

Un’altra ipotesi, tutt’altro che da escludere, è che i Surface Laptop 3 verranno aggiornati nella prima parte del prossimo anno con CPU fino a 8 core di nuova generazione (Renoir / Dali), mentre all’evento Microsoft saranno annunciati modelli fino a 4 core / 8 thread.

Veniamo però all’indiscrezione così come circola. Il Surface Laptop 3 di punta dovrebbe avere uno schermo da 15 pollici e sarà configurabile a quanto pare con processori a quattro, sei e otto core. Anche per la memoria ci saranno diverse opzioni – 8, 12 e 16 GB – con prezzi che dovrebbero spaziare tra 999 e 2400 dollari.

Non resta che attendere, ormai l’evento è vicino: non solo sapremo tutto di Surface Laptop 3, ma scopriremo i nuovi Surface Pro 7 e forse ci sarà spazio anche per un assaggio di futuro con Surface Centaurus, un Surface con doppio schermo e Windows Lite.