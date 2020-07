Microsoft, Surface Laptop 3 e Surface Book 2 ora più affidabili grazie all’ultimo firmware

Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento firmware per i dispositivi della linea Surface Book 2 e Surface Laptop 3 che dovrebbe migliorare l’affidabilità dei due dispositivi.

Per quanto riguarda Surface Book 2 i cambiamenti più importanti riguardano in gran parte il collegamento con la Surface Dock, mentre i bugfix inerenti al Surface Laptop 3 si concentrano principalmente sulla risoluzione di problemi di connettività. Di seguito trovate il changelog completo.

Surface Book 2

Surface Dock Firmware Update: 1.8.3.139.0 – Migliorata l’affidabilità di Surface Dock 2 durante l’utilizzo della funzionalità Wake On LAN e migliorata la stabilità generale.

Surface Firmware Update 2.49.139.9 – Migliorata l’affidabilità di Surface Dock 2 durante l’utilizzo della funzionalità Wake On LAN e migliorata la stabilità generale

Surface – Extension 5.5.0.0 – Migliorata l’affidabilità di Surface Dock 2 durante l’utilizzo della funzionalità Wake On LAN e migliorata la stabilità generale

Surface Integration Service Device – System 6.83.139.0 – Migliorata l’affidabilità di Surface Dock 2 durante la fase di autenticazione

Surface System Aggregator – Firmware 182.2150.137.0 – Migliorata l’affidabilità della ricarica Smart della batteria

Surface Laptop 3

Intel Smart Sound Technology (Intel SST) OED – System devices: 10.24.00.3694 – Migliorata l’affidabilità dell’audio con le applicazioni Netflix e Cortana

Intel Smart Sound Technology (Intel SST) Audio Controller – System devices: 10.24.00.3694 –– Migliorata l’affidabilità dell’audio con le applicazioni Netflix e Cortana

Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz – Network adapters: 21.80.2.1 – Risolto un problema relativo al throughput del collegamento WiFi e migliorata la stabilità

Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth: 21.80.0.3 – Migliorata la stabilità delle connessioni BlueTooth quando il dispositivo viene riattivato dopo la sospensione

Surface – Extension – 5.5.0.0: Migliorata l’affidabilità di Surface Dock 2 durante l’utilizzo della funzionalità Wake On LAN e migliorata la stabilità generale

Surface Integration Service Device – System: 6.83.139.0 – Migliorata l’affidabilità di Surface Dock 2 durante la fase di autenticazione

Surface Display – Monitors: 3.92.139.0 – Migliorate le prestazioni del profilo colore del dispositivo

Surface System Aggregator – Firmware: 14.109.139.0 – Migliorata l’affidabilità della funzionalità Battery Lifespan Saver.

Ricordiamo che il modello da 15″ di Surface Laptop 3 è equipaggiato con un inedito processore AMD Ryzen Surface Edition, disponibile in due versioni chiamate Ryzen 5 3580U e Ryzen 7 3780 U. Rispetto alla precedente edizione il touchpad è stato ingrandito del 20% ed i tasti hanno una corsa di 1,3mm. Surface Book 2, invece, è un dispositivo molto versatile, in grado di essere usato sia come notebook che come tablet.