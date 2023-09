Durante l’evento Surface tenutosi nella giornata di ieri, Microsoft ha presentato l’ultima novità della linea Surface Laptop Go. Il Surface Laptop Go 3 promette di essere un portatile elegante e conveniente per gli utenti che apprezzano sia lo stile che le prestazioni, con un prezzo di partenza relativamente contenuto.

Uno dei miglioramenti più evidenti del Surface Laptop Go 3 è l’introduzione dei chip Intel Core i5 di 12a generazione, che rendono il laptop “più veloce dell’88%” rispetto al suo predecessore, o almeno così afferma Microsoft. Questo aumento della potenza di elaborazione garantisce un multitasking più fluido e tempi di caricamento più rapidi, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente.

Gli utenti hanno anche la possibilità di configurare il proprio Surface Laptop Go 3 con un massimo di 16GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione, offrendo così ampio spazio per file e applicazioni. Tuttavia, il modello base include ancora 8GB di RAM, il che potrebbe rappresentare un piccolo svantaggio per gli utenti più esigenti.

Il Surface Laptop Go 3 conserva il design familiare ed elegante dei suoi predecessori, con uno schermo touchscreen PixelSense da 12,4 pollici dal rapporto 3:2. Sebbene la risoluzione dello schermo rimanga di 1536 x 1024 pixel, il display preciso nei colori dovrebbe garantire un’esperienza visiva piacevole.

Microsoft offre il Surface Laptop Go 3 in quattro colori: platino, salvia, arenaria e blu ghiaccio. Con un peso di poco più di 1kg, continua a essere un’opzione leggera e portatile per gli utenti in movimento.

La selezione delle porte rimane invariata rispetto al modello precedente, con una porta USB-A, una porta USB-C, un jack per cuffie sul lato sinistro e la porta proprietaria Surface Connect sul lato destro. In particolare, il Surface Laptop Go 3 è ora dotato di un lettore di impronte digitali per una maggiore sicurezza.

Altre caratteristiche chiave sono il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.1 per una connettività wireless veloce e affidabile. Gli utenti possono inoltre usufruire di moduli SSD sostituibili, i quali consentono di espandere facilmente lo spazio di archiviazione fino a 512GB. Il laptop vanta una webcam a 720p con “microfoni da studio” e altoparlanti Omnisonic con supporto Dolby Audio per videochiamate chiare e audio coinvolgente.

Mentre il Surface Laptop Go 3 sembra essere un aggiornamento gradito grazie alle sue prestazioni migliorate e al suo design elegante, alcune preoccupazioni del modello precedente, come la selezione delle porte e la durata della batteria, permangono. Microsoft dichiara “fino a 15 ore di autonomia“, ma le prestazioni reali sono ancora da verificare. Il prezzo di partenza in USA è di 799 dollari.