Microsoft Surface Pro 6 disponibile in Italia, pennino gratis

Il recentissimo Microsoft Surface Pro 6 è disponibile ufficialmente anche in Italia. Il dispositivo era stato presentato all’inizio di ottobre a New York, suscitando immediatamente un grande interesse per via delle novità ma soprattutto perché è l’aggiornamento di un prodotto già apprezzato in tutto il mondo.

Con la linea Surface, infatti, Microsoft è riuscita a ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto tra i produttori di PC. Oggi il colosso del software è dunque diventato anche un colosso dell’hardware, e con il Microsoft Surface Pro 6 non potrà che consolidare la sua posizione.

Il prodotto ha prezzi che partono da 1069 euro nella versione di base, che possono diventare 2.099 euro per chi sceglie la versione con Intel Core i7, 16 GB di RAM ed SSD da 512 GB. Se la configurazione top è preferibile per chi cerca il massimo delle prestazioni anche in mobilità, però, quella più economica è più che adeguata a una grande varietà di contesti, da quelli professionali a quelli domestici.

Microsoft Surface Pro 6 (Microsoft)

Al costo del Surface Pro 6 andrà poi aggiunto almeno quello della cover con tastiera e touchpad, accessorio che non è assolutamente necessario ma è senz’altro più che raccomandabile – un po’ perché permette di usare il Surface Pro 6 come un notebook fatto e finito, e un po’ per la sua eccellente qualità. Il pennino invece al momento è gratuito, una ragione in più per procedere all’acquisto ora.

Rispetto alla generazione passata, Microsoft ha rivisito leggermente l’estetica ma soprattutto ha ritoccato il sistema di raffreddamento e migliorato l’autonomia. Due aspetti che verificheremo non appena avremo modo di provare il nuovo Microsoft Surface Pro 6.

Clicca qui per acquistare Microsoft Surface Pro 6 »