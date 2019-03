Microsoft Surface Pro 6 scontato fino al 35%, arrivano i Surface Days

Sconti fino al 35% sul Surface Pro 6 sul Microsoft Store per i Surface Days. Il Surface Pro 6 è tra i migliori 2 in 1, funziona come notebook e tablet.

Il Surface Pro 6 di Microsoft è tra i migliori 2 in 1 disponibili sul mercato. Un prodotto pensato per chi vuole lavorare al meglio, in ogni condizione. Può essere infatti usato come un notebook tradizionale oppure come un tablet, con una durata media della batteria superiore alle 13 ore nella visione di contenuti video.

Usandolo quindi in modo vario, scrivendo email e lavorando con software come Word ed Excel, non avrete problemi a concludere la giornata lavorativa, per poi usarlo in serata anche come soluzione per l’intrattenimento. Se siete alla ricerca di un prodotto che coniughi questi due aspetti, i Surface Days cadono a fagiolo. Surface Pro è acquistabile con uno sconto fino al 35%, un’occasione che non capita tutti i giorni.

Microsoft Surface Pro 6 (Microsoft)

Il 2 in 1 di casa Microsoft si presenta con uno schermo multi-touch PixelSense da 12,3 pollici da 2736 x 1824 pixel, una risoluzione che permette di avere un’immagine sempre cristallina. A bordo, per assicurare reattività, c’è un processore Intel Core i5/i7 con quattro core e otto thread, che garantisce una buona potenza e soprattutto bassi consumi. Accanto c’è un veloce SSD e 8/16 GB di memoria.

Una porta USB 3.0 standard vi consente di collegare diversi dispositivi e sono presenti un jack da 3,5 pollici per le cuffie, una mini DisplayPort e una porta Surface Connect a cui connettere altri dispositivi compatibili o una dock per espandere il numero delle porte. Inoltre, è presente una porta per cover con tasti e un lettore di schede microSDXC.

La fotocamera anteriore da 5 megapixel permette di riprendere in Full HD e consente il riconoscimento del volto con Windows Hello. C’è anche una fotocamera posteriore da 8 megapixel con messa a fuoco automatica e video Full HD. Completano il tutto la connettività Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 4.1, i doppi microfoni e gli altoparlanti stereo da 1,6W con Dolby Audio Premium.

Tutte queste caratteristiche non le trovate in un qualsiasi 2 in 1 presente sul mercato, quindi uno sconto fino al 35% è un’occasione da non farsi sfuggire. Scegliete la configurazione che ritenete adeguata per voi a questo indirizzo.