State pensando di acquistare un nuovo tablet ultra performante che si possa anche trasformare facilmente in un potente laptop, per poter lavorare, studiare e giocare al top? Allora non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon sullo spettacolare Microsoft Surface Pro 7, che ha testato per voi la nostra redazione. Ebbene, oggi trovate la versione con Intel Core i5, RAM da 8 GB e SSD da 128 GB scontata di ben 369€. Infatti, la pagherete appena 699,99€ anziché 1.069,00€, risparmiando così il 35% rispetto al prezzo iniziale.

Se poi preferite una versione ancora più potente, sempre su Amazon trovate in super sconto anche il Microsoft Surface Pro 7 con Intel Core i7, RAM da 16 GB e SSD da 256 GB a soli 899,99€ invece di 1.699,00€: ben 800€ in meno! Dato l’ottimo rapporto qualità prezzo, vi consigliamo di effettuare i vostri acquisti prima che l’offerta termini.

Il Surface Pro 7 usa come sistema operativo Windows, perciò potrete aggiornarlo tranquillamente all’ultima versione dopo il primo avvio, grazie a Windows Update. Ma il vero punto focale è che dispone di 3 diverse tipologie di utilizzo, per garantirvi il massimo della versatilità. Per la Modalità Tablet basta aprire il sostegno integrato e aggiungere la Cover con tasti Signature, venduta separatamente. Inclinando il sostegno di 15° avrete la Modalità Studio, perfetta per scrivere e disegnare. Infine, chiudendo il sostegno lo potrete usare come potentissimo tablet.

Fra i punti di forza di Surface Pro 7 vanno menzionati l’ampio display da 12,3” e la sua risoluzione di 2736 x 1824 pixel, decisamente superiore agli standard degli schermi di questa dimensione. E non dovrete nemmeno preoccuparvi di un eccessivo surriscaldamento: infatti, il suo sistema di raffreddamento gli permette di offrire prestazioni di alto livello.

Quanto alla connettività, poi, il Surface Pro 7 dispone di porte USB-C e USB-A per collegarsi facilmente a schermi, docking station e molto altro; e pensate che potrete usare le porte persino per ricaricare gli accessori! Infine, va sottolineato che il Surface Pro 7 è anche incredibilmente elegante, sottile e leggero: infatti, pesa solo 775 grammi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

