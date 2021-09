Microsoft Surface Pro 8 ufficiale: ancora più bello e potente

In occasione del suo evento dedicato ai prodotti Surface, Microsoft ha presentato Surface Pro 8, dispositivo che sfoggia una riprogettazione completa. Il Surface Pro 8 è di gran lunga più bello dei suoi predecessori: lo schermo da 13” ha cornici più sottili che mai e il telaio non è più in magnesio, ma piuttosto in un elegante alluminio anodizzato disponibile nei colori platino o grafite.

Credit: Tom's Hardware

Credit: Microsoft

Ecco le specifiche complete:

CPU : Intel Core i5-1135G7 o Intel Core i7-1185G7

: Intel Core i5-1135G7 o Intel Core i7-1185G7 Grafica Intel Iris Xe

Display PixelSense Flow da 13” , 2880 x 1920, 3:2, fino a 120Hz

, 2880 x 1920, 3:2, fino a Archiviazione fino a 1 TB SSD

RAM Fino a 32 GB LPDDR4x

Webcam 5MP 1080p con Windows Hello, 10MP posteriore

1080p con Windows Hello, 10MP posteriore Connettività Wi-Fi 6 , 802.11ax, Bluetooth 5.1, modem Qualcomm Snapdragon X20 LTE opzionale

, 802.11ax, Bluetooth 5.1, modem Qualcomm Snapdragon X20 LTE opzionale Porte: 2x USB 4.0 con Thunderbolt 4 , Surface Connect, jack per cuffie da 3,5 mm

, Surface Connect, jack per cuffie da 3,5 mm Prezzo di partenza: 1,099.99 dollari

Surface Pro 8 ha ancora il cavalletto posteriore, che può inclinarsi sino a 165°, ed è possibile attaccare magneticamente la tastiera (venduta separatamente). Come il nuovo Surface Pro Studio, il display di Surface Pro 8 arriva fino a 120Hz (sebbene sia impostato su 60 Hz per impostazione predefinita) per un’esperienza più fluida. Il pannello da 13” ha una risoluzione di 2880×1920 pixel e un rapporto di aspetto 3:2. Lo schermo utilizza un chip G6 personalizzato, che funziona con la Surface Slim Pen per fornire feedback tattile utilizzando un motore nello stilo. Microsoft afferma che il nuovo display è più luminoso del 12,5%, più grande dell’11% e ha una risoluzione più alta del 10,8%.

La versione consumer di Pro 8 utilizza processori Intel Core i5-1135G7 o i7-1185G7 di undicesima generazione, mentre la versione commerciale offre tre opzioni: i3-1115G4 dual-core, Core i5-1145G7 quad-core o Core i7- 1185G7. Il modello business avrà anche opzioni LTE sulle versioni Core i5 e Core i7. Microsoft promette prestazioni della CPU sostenute fino al 50% in più e una grafica più veloce del 74%. L’SSD rimovibile va da 128GB a 1TB. Le unità da 128 GB e 256 GB saranno disponibili sia nei modelli Wi-Fi che LTE, mentre quelle da 512GB e 1TB sono limitate alla versione Wi-Fi.

Credit: Microsoft

Credit: Tom's Hardware

Questo è anche il primo Surface Pro che supporta Thunderbolt 4. Ci sono due porte USB 4.0 Type-C sul lato sinistro, con Thunderbolt 4, mentre sul lato destro troviamo il connettore Surface Connect proprietario per la ricarica, oltre a un jack per le cuffie. Questa versione del Pro ha completamente abbandonato l’USB Type-A, a meno che non si utilizzi una dock esterna. Le nuove cover per Surface Pro 8 sono diverse in quanto possono ospitare e caricare la Surface Slim Pen, così come quelle di Surface Pro X (tanto che sono intercambiabili tra i due dispositivi).

Microsoft venderà modelli consumer di Surface Pro 8 con Windows 11 Home, mentre i clienti commerciali potranno scegliere tra Windows 11 Pro e Windows 10 Pro.