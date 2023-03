Se state cercando una soluzione perfetta per avere un 2 in 1 comodo come un tablet e performante come un notebook, vi consigliamo di acquistare il Microsoft Surface Pro 9, disponibile su Amazon a un prezzo davvero imperdibile. Per il momento, potrete portarlo a casa ad appena 1.449,00€ invece di 1.449,00€. Una promozione che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare, visto l’ottimo rapporto qualità prezzo di questo dispositivo Microsoft, in sconto di ben 220 euro!

Il Microsoft Surface Pro 9 è dotato di tutte le specifiche tecniche di un portatile di fascia alta, come il Processore Intel Core i5, con in più la portabilità di un tablet e uno schermo touchscreen da 13″. Dunque, trattandosi di un articolo così interessante e disponibile ad un prezzo davvero vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in offerta!

Grazie ai processori nuovi e un design ultra portatile con un peso minimo di 880 g, il Surface Pro 9 si propone come il dispositivo perfetto praticamente per qualsiasi attività. Potrete lavorare, studiare, fruire di contenuti in streaming e giocare nel massimo della comodità, anche grazie all’angolo di visualizzazione perfetto con il sostegno integrato regolabile. La piattaforma Intel Evo di cui è dotato, invece, garantisce prestazioni ultrarapide per giocare in modalità locale, utilizzare applicazioni creative e gestire al meglio il lavoro con software professionali senza perdere fluidità.

Inoltre, con i layout affiancati di Windows 11 potrete organizzare le app attive in griglie perfette e comode da sfruttare, passando facilmente da programmi di editing come Photoshop fino a quelli dedicati all’intrattenimento, come Amazon Prime Video. Inoltre, se siete soliti effettuare call e meeting di lavoro, il Microsoft Sufrace Pro 9 è provvisto di un’ottima IA che sistema automaticamente l’inquadratura, mettendovi al centro di ogni chiamato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento della promozione in corso.

