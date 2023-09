Sempre più spesso, soprattutto con l’inizio del Back to School, c’è una crescente necessità di dispositivi compatti e versatili che mantengano alte prestazioni. In queste circostanze, soprattutto per chi lavora o studia in mobilità, i dispositivi Surface di Microsoft si distinguono per le loro caratteristiche premium. A poche settimane dalla Festa delle Offerte Prime, Amazon offre il Microsoft Surface Pro 9 con uno sconto eccezionale di oltre 200,00€.

Coloro che seguono il mercato sapranno che i dispositivi Surface sono disponibili in diverse varianti. L’offerta di Amazon riguarda il modello con processore Intel Core i5 e 256GB di memoria interna, posizionandosi a metà strada tra l’entry level e la fascia più alta. L’attuale sconto riduce il prezzo originale di 1.329,00€ a soli 1.082,99€.

Microsoft Surface Pro 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo è perfetto per chi cerca la qualità tipica di un MacBook, ma desidera il sistema operativo più diffuso al mondo. È ideale anche per chi vuole un dispositivo premium che sia comodo e funzionale in ogni situazione. Il Microsoft Surface Pro 9 è infatti sia un tablet che un notebook, grazie al suo schermo touch e alla tastiera, anche se quest’ultima è venduta separatamente come tradizione Microsoft. Inoltre, il pennino è un motivo in più per considerarlo, soprattutto per chi lavora nel campo della creatività.

Credit: Tom's Hardware

Essendo che può essere utilizzato anche come tablet autonomo, è una valida alternativa ai migliori tablet Android, come il Galaxy Tab S9 Ultra, che ha un prezzo simile. La principale e grande differenza sta nel sistema operativo Windows, che offre un notevole vantaggio in termini di multitasking rispetto ad Android. Inoltre, i software funzionano nella loro versione completa, ottimizzata appunto per un sistema più ampio come Windows.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, vi informiamo che il Microsoft Surface Pro 9 sta attraversando un periodo di fluttuazioni, con variazioni continue, almeno su Amazon. Di conseguenza, potreste trovarlo nei prossimi giorni al prezzo pieno o con uno sconto minore. Se stavate considerando l’acquisto del nuovo Surface Pro, questo è il momento giusto per agire. Vi invitiamo quindi a visitare la pagina del prodotto per ulteriori dettagli su questo eccezionale dispositivo 2-in-1 che da anni è considerato da molti il migliore nella sua categoria.

