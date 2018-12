Microsoft Surface Pro, la quinta generazione scontata fino a un massimo di 500 euro!

Da alcuni anni a questa parte Microsoft è diventata un produttore di computer di primo livello. L’azienda ha deciso di diventare un pungolo costante per i propri partner, fissando nuove vette in fatto di design che fanno da riferimento per l’intero settore. Uno dei suoi prodotti di maggiore successo prende il nome di Surface Pro, un 2 in 1 che ha fatto della versatilità il suo punto di vanto.

Di versione in versione il prodotto è migliorato costantemente e nella sua ultima incarnazione, Surface Pro 6, ha pienamente convinto. Non vogliamo però parlarvi dell’ultimo modello, ma della quinta generazione. Sul sito di Microsoft è possibile risparmiare fino a 500 euro, con un prezzo di partenza di soli 549 euro per la quinta generazione.

L’offerta, che parte oggi 12 dicembre e termina il 19 dicembre coinvolge le versioni 128 GB / Core m3, 128 GB / Core i5 e 256 GB / Core i5. Se quindi siete in cerca di un prodotto da regalare a vostro figlio per facilitargli lo studio, o volete un dispositivo polivalente utile anche per lavori di creatività, ecco un’offerta da non perdere, soprattutto sotto Natale, periodo giusto per “coccolare” o “coccolarsi” con un nuovo dispositivo tecnologico.

Il Surface Pro di quinta generazione misura 292 x 201 x 8,5 mm, con un peso di poco inferiore agli 800 grammi. Il display è l’ottimo PixelSense a 10 punti di contatto, con una diagonale di 12,3 pollici, rapporto 3:2 e risoluzione di 2736 x 1824 pixel (267 PPI), adeguato anche per guardare contenuti d’intrattenimento in mobilità.

Perfettamente compatibile con Surface Pen e Surface Dial, due strumenti per i creativi, non si fa mancare una porta USB 3.0 e una mini DisplayPort. La batteria dura fino a 13,5 ore, sostenendo quindi una giornata lavorativa, e a tal proposito troviamo anche la connettività 4G LTE tramite un vano per una nano-SIM e una SIM incorporata (eSIM).

Secondo Microsoft, questo modello di Surface Pro è fino a 2,5 volte più potente del Pro 3, quindi se avete la precedente versione, forse potreste prendere in considerazione un rinnovamento, a questi prezzi poi!

Per quanto riguarda l’hardware, il Core m3 è precisamente Core m3 7Y30 “Kaby Lake” (dual-core con Hyper-Threading e Turbo Boost a 2,6 GHz), mentre il Core i5 è un modello 7300U (dual-core con Hyper-Threading e Turbo Boost a 3,5 GHz). Entrambi sono più che adeguati per la stragrande maggioranza delle operazioni quotidiane e non richiedono ventole per essere raffreddati, quindi il dispositivo rimane assolutamente silenzioso in ogni frangente. Per accedere alla promozione sul Microsoft Store non vi resta che cliccare su questo link.