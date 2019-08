Microsoft Surface: segnalati problemi al WiFi dopo un recente aggiornamento

Dopo l'aggiornamento del 31 Luglio, gli utenti di alcuni Surface stanno riscontrando problemi con il WiFi a 5 GHz.

Microsoft ha recentemente rilasciato un aggiornamento driver per alcuni dispositivi Surface, con l’obiettivo di migliorare la connettività WiFi e Bluetooth. Evidentemente le cose non sono andate come previsto, poiché alcuni utenti stanno segnalando problemi proprio con il WiFi, in particolar modo con la banda 5 GHz.

I proprietari dei Surface in questione – fra cui Book, Pro e Laptop di prima generazione – stanno utilizzando le principali piattaforme social come Reddit e Microsoft Answers per lamentarsi di un problema relativo all’impossibilità di connettersi ad una rete WiFi a 5GHz. I problemi sembrano iniziati dopo l’aggiornamento del 31 luglio che, ironia della sorte, avrebbe dovuto – come anticipato – proprio migliorare le connettività WiFi e Bluetooth.

L’ aggiornamento ha incluso due nuovi driver: il “Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.17013.110” per la connvettività Bluetooth e il “Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.17013.110” per quella Wi-Fi. Non è chiaro se i problemi che gli utenti stanno riscontrando con diversi modelli di Surface siano stati causati dai driver stessi o da qualcos’altro nell’aggiornamento di Microsoft.

Ciò che è chiaro è che quando si tenta di accedere a un WiFi a 5 GHz si riceve il messaggio di errore “Impossibile connettersi a questa rete”. Se invece si sfrutta la banda 2.4 GHz la connessione viene effettuata correttamente, ma come sappiamo queste reti WiFi non sono altrettanto veloci.

I colleghi di tomshardware.com hanno contattato Microsoft per ottenere più informazioni inerenti a questo aggiornamento. Aggiorneremo l’articolo in caso di novità.