Microsoft prosegue con gli sconti su vari modelli di Surface, gli ottimi 2-in-1 e portatili che si distinguono per la grande versatilità e un rapporto qualità/prezzo tutto sommato ben bilanciato.

La linea Surface, come dicevamo, include sia i Laptop che i tablet Windows in grado, all’occorrenza, di diventare un vero e proprio notebook con tastiera fisica e schermo touch. Si tratta di ottimi dispositivi anche per il Back to School, proprio grazie al loro formato leggero e compatto. I dispositivi Surface, infatti, stanno bene in uno zaino, garantiscono tutto ciò che serve per l’uso degli strumenti Office e per navigare sulla rete. La versatilità dei Surface è ottima anche per chi lavora e tende a spostarsi spesso da una sede all’altra: la possibilità di convertire velocemente i device in un tablet, poi, offre ancora più comodità. Infine, si tratta di prodotti dall’ottima qualità costruttiva, con materiali solidi e buone componentistiche interne che garantiranno un utilizzo e un’autonomia ottimali sia per lo studio che per le attività professionali.

E fino alla fine di agosto, Microsoft continua con le offerte sulla sua gamma Surface, proponendo sconti sui dispositivi Surface Go, Surface Pro e Surface Laptop Go che vanno dal 10% al 24%, inclusi gli accessori selezionati che vengono proposti al 30% in meno sul prezzo di listino.

Offerte Surface per il Back to School

Pacchetto Surface Pro 8

Include un Surface Pro con Windows 11, una tastiera-cover e 15 mesi di abbonamento a Microsoft 365 al prezzo di 15, nonché sconti dal 20 al 50% su vari accessori e custodie.

Pacchetto Surface Pro 8 a partire da 1.395,99€ anziché 1.427,99€

Surface Laptop Go

Il modello Microsoft Surface Laptop più leggero, ideale per studenti e lavoratori in mobilità.

Surface Laptop Go a partire da 499€ anziché 649€

Surface Pro 7

Un 2-in-1 leggerissimo e versatile, potrete usarlo sia sulla scrivania che in movimento. Disponibile in nero e platino.

Surface Pro 7 a partire da 669€ anziché 919€

Surface Go 2

Ideale per la portabilità, Surface Go 2 offre un display touch da 10,5″, con una batteria di lunga durata che vi permetterà di utilizzare al lungo il dispositivo, sia come tablet che come portatile per le attività di tutti i giorni.

Surface Go 2 a partire da 399,00€ anziché 469,00€

Pacchetto Surface Pro X

Include un Surface Pro X, una tastiera a prezzo scontato, 15 mesi di Microsoft 365 al prezzo di 12 e sconti dal 20 al 50% su accessori e custodie.

Pacchetto Surface Pro X a partire da 1.085,99€ anziché 1.597,99€

Surface Pro 7+

Un dispositivo ulta-portatile, Surface Pro 7+ funziona come tablet, portatile e tavoletta grafica per disegnare in digitale.

Surface Pro 7+ a partire da 879,00€ anziché 949,00€

Surface Laptop Studio

Il Surface Laptop più potente della serie, pensato proprio per ottenere il massimo da Windows 11. Touch screen da 14,4″, scomparto per ospitare la Slim Pen e batteria di lunga durata.

Surface Laptop Studio a partire da 1.634,00€ anziché 1.729,00€

Pacchetto Surface Laptop Studio

Include un dispositivo Surface Laptop Studio, 15 mesi di abbonamento a Microsoft 365 al prezzo di 12 e sconti dal 20 al 50% su accessori e custodie.

Pacchetto Surface Laptop Studio a partire da 1.703,00€ anziché 1.798,00€

Surface Go 3

Surface Go 3 è comodo da trasportare ed è ottimizzato per Windows 11. Funziona sia con il tocco che con la penna digitale (non inclusa) e offre la connettività LTE Advanced.

Surface Go 3 a partire da 410,00€ anziché 449,00€

Pacchetto Surface Go 3

Include un Surface Go 3, una cover con tasti con colorazione a scelta dell’utente, un abbonamento a Microsoft 365 (15 mesi anziché 12) e dal 20 al 50% di sconto su accessori e custodie.

Pacchetto Surface Go 3 a partire da 558,99€ anziché 617,99€