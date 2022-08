Buone notizie per chi usa Microsoft Teams sul proprio Mac M1 o M2, infatti il Colosso di Redmond distribuirà nei prossimi mesi una versione nativa del client Teams per la piattaforma Apple, specificatamente ottimizzata per i chip Apple Silicon.

In questo modo, gli utenti potranno sfruttare la potenza di M1 e M2 con il software di collaborazione di Microsoft, con una significativa crescita di prestazioni e un uso efficiente delle risorse del dispositivo.

L’azienda promette anche una migliore esperienza d’uso con più monitor in alta risoluzione durante le chiamate o le riunioni, come si può leggere sul blog Microsoft.

La versione attuale di Teams gira tramite l’emulazione Rosetta 2 di Apple, mentre la nuova app nativa è in fase di distribuzione scaglionata, di conseguenza la versione GA sarà disponibile gradualmente nei prossimi mesi. In alternativa, potete provare la versione beta, disponibile già da tempo.

Microsoft sta lavorando da tempo su Teams, introducendo varie novità, l’arrivo sul Microsoft Store, e infine anche l’app nativa per M1 e M2. Ma se da un lato l’azienda pare voglia puntare molto su questo tool, dall’altro i tempi di implementazione, ad esempio dell’app nativa per lo store, sono davvero lunghi. La stessa app in arrivo per i Mac, ad esempio, viene distribuita dopo ben due anni dalle versioni native dei vari strumenti che compongono il pacchetto Office, ovvero Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote.

D’altro canto, non si può dire che Microsoft stia trascurando Teams, dal momento che sta introducendo nuove feature potenzialmente interessanti, come Viva Engage, che si propone come un’alternativa a Facebook per gli utenti di Microsoft Teams. Resta da vedere se il software riuscirà a far breccia nel cuore dell’utenza.