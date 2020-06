Microsoft Teams aumenta il limite a 300 partecipanti

In questo particolare periodo storico, dove per la nostra salute è meglio starsene a casa, hanno preso sempre più piede smart working e didattica a distanza, utilizzando le ormai note e consolidate piattaforme di comunicazione. Anche se in Italia si sta cercando di ritornare pian piano alla normalità, in altre parti del mondo la pandemia da Covid-19 sta ancora causato un ingente numero di infetti, e queste applicazioni sono essenziali per poter continuare a lavorare standosene al sicuro dentro casa.

Per chi non lo sapesse, Microsoft Teams è una piattaforma nata dalla naturale evoluzione di Skype for Business e di proprietà del colosso di Redmond, incentrata sulla collaborazione e che combina diversi sistemi di chat, teleconferenze e condivisioni di contenuti, in modo da poter eseguire al meglio il lavoro a distanza e la cooperazione tra diversi membri del team. Il software è inoltre parte integrante della suite Office 365 e, oltre ad interfacciarsi con gli altri prodotti dell’azienda, è in grado di comunicare con programmi esterni, così da rendere il lavoro da casa ancora più fluido e dinamico.

Microsoft ha recentemente potenziato Teams, portando il numero di partecipanti all’interno di una riunione a 300. Questo aumento del limite massimo dovrebbe aiutare le organizzazioni e i team più grandi ad essere in grado di comunicare contemporaneamente, senza dover ricorrere a più sessioni. Tutto ciò rappresenta una naturale evoluzione dovuta al fatto che sempre più aziende si stanno affidando ad applicazioni come Microsoft Teams per poter svolgere il lavoro a distanza. Microsoft ha inoltre specificato che Teams for Government è ancora limitato a 250 partecipanti a una riunione.

L’azienda sta poi lavorando in modo da espandere il limite di partecipanti alle chat di gruppo, in modo da portarlo a da 100 a 250 persone.

Mike Tholfsen di Microsoft ha annunciato tramite un Tweet che, oltre all’implementazione del nuovo limite di 300 partecipanti, prevede di aggiungere una visualizzazione a griglia 7×7, così da poter visualizzare fino a 49 partecipanti della chiamata.