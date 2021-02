Microsoft Teams, in arrivo due aggiunte molto interessanti

In tempi di pandemia e rapporti sociali limitati allo stretto indispensabile, tutto il mondo si è dovuto reinventare per consentire alle persone di rimanere connesse tra di loro. Un’app che più di tutte ci ha accompagnato durante questo percorso (che si spera sia quasi volto al termine) è sicuramente Microsoft Teams, che ha visto il suo utilizzo aumentare in modo esponenziale dopo essere stata scelta come l’app per garantire la didattica a distanza a studenti universitari e di tutti gli istituti secondari.

Recentemente Microsoft ha annunciato l’arrivo di due nuove app che si vanno a integrare a Teams: Bulletins e Milestones. La prima migliorerà le capacità di organizzazione, consentendo di dividere gli articoli in base alla categoria di appartenenza. La seconda invece servirà per seguire il tracciamento delle statistiche relative ai suddetti articoli pubblicati sulla piattaforma.

Analizzando Milestones più nel dettaglio, si evince come tutte le statistiche relative a un elemento vengano inserite in una specie di raccoglitore, dal quale possono essere visualizzate in base allo stato o al creatore di quello specifico elemento. Ci sarà inoltre un log che manterrà le informazioni su tutti gli aggiornamenti forniti dall’azienda, che potranno personalizzare l’app in svariati modi.

Per quanto riguarda Bulletins invece, Microsoft ci tiene a specificare che sarà ottimizzata per dispositivi mobili, in modo da consentire agli utilizzatori di essere sempre aggiornati e non perdere eventuali notifiche o comunicazioni importanti.

Sebbene l’augurio sia quello di poter riprendere i rapporti sociali senza preoccupazioni il prima possibile, è probabile che le aziende riadatteranno le loro politiche sullo smart working, che ormai, per cause di forza maggiore, è diventato parte integrante delle nostre vite. Riusciremo a tornare al lavoro 100% in ufficio, o la nostra postazione lavorativa continuerà a essere dinamica, con Microsoft Teams come unica costante? Non ci è dato saperlo, almeno per il breve futuro, dunque rimaniamo seduti alla nostra scrivania e sfoggiamo al massimo le nostre capacità di adattamento.