Microsoft Teams, multi account in arrivo entro fine anno?

Se c’è una cosa frustrante nell’utilizzare Microsoft Teams con più di un account è il fatto di dover continuamente effettuare le procedure di logout e login ogni volta che si ha la necessità di passare da un profilo all’altro. L’azienda di Redmond sembra esserne al corrente e prevede di implementare la funzionalità multi account molto presto.

Microsoft Teams presto supporterà l’accesso con profili multipli senza la necessità di effettuare ad ogni cambio account la procedura di login. A svelarlo è la roadmap di Microsoft Teams che prevede l’implementazione della funzione entro dicembre 2020, anche se è sempre possibile che le date vengano cambiate in caso di imprevisti, cosa accaduta molto spesso nel 2020.

Secondo quanto contenuto nella tabella di marcia per lo sviluppo di Teams, Microsoft permetterà l’aggiunta di account, il cambio della foto profilo ed il cambio di account o organizzazione direttamente dalle impostazioni dell’app.

Al momento il passaggio tra diversi account Microsoft Teams è possibile solamente su desktop e solamente passando tramite la lunga e tediosa procedura di login e logout.

Per gli utenti che utilizzano più di un profilo, ad esempio lavoro e università, questo può voler significare passare da un account all’altro in continuazione per accertarsi di ricevere ogni singola notifica per tutti gli account.

Nel momento in cui si esce da un account e si accede ad un altro non vengono notificati, infatti, gli avvisi relativi agi profili inattivi. Una bella scocciatura a cui Microsoft deve porre rimedio al più presto.

L’azienda, dopo aver alzato il numero massimo di partecipanti in riunione ed aver introdotto la “Together Mode”, sta anche lavorando per portare Microsoft Teams sulla piattaforma ARM anche se non è ancora stata annunciato quando questa potrebbe vedere la luce.