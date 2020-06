Microsoft Teams, ora potete creare riunioni anche con account gratuiti

Le app ed i servizi per le videochiamate e l’organizzazione del lavoro da remoto hanno visto una forte crescita di utenti durante gli ultimi mesi di pandemia e lockdown. Tra queste Microsoft Teams, che ora permette la creazione di meeting anche agli utenti dotati di account gratuito.

I meeting all’interno di Microsoft Teams sono delle chiamate di gruppo con supporto a video e audio. Tra le funzioni utili al lavoro di squadra troviamo la possibilità di condividere il proprio schermo, documenti, presentazioni e dispone di una chat integrata che permette ai partecipanti di comunicare con facilità.

Fino a questo momento, gli unici a poter organizzare e creare dei meeting erano gli utenti premium, con gli utenti gratuiti che potevano solamente partecipare alle riunioni create da un profilo a pagamento. A partire dal 2 giugno però, stando a quanto riportato dai colleghi di OnMFST, l’azienda di Redmond avrebbe iniziato a rendere disponibile a tutti gli utenti Microsoft Teams con account gratuito sparsi in giro per il mondo la possibilità di creare e gestire meeting tramite la propria piattaforma.

La funzione sarebbe in fase di rollout graduale, aspettatevi quindi di ricevere la possibilità di creazione delle videochiamate di gruppo nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane. Quando la creazione di stanze sarà disponibile, all’interno del software Microsoft Teams apparirà un pulsante nella barra di sinistra chiamato per l’appunto “Meeting”. Da questa scheda sarà possibile pianificare dei meeting futuri o cliccare il pulsante “Meet Now” per avviare istantaneamente una riunione.

Nonostante sia ancora limitata rispetto alla versione a pagamento, la versione gratuita di Microsoft Teams è in continuo miglioramento sin dal suo lancio nel 2018 e molte funzioni utili sono state integrate nel tempo, come per esempio la possibilità di “alzare la mano” virtualmente in caso di necessità di prendere la parola durante una videochiamata.

Voi utilizzate Microsoft Teams oppure vi affidate ad altre piattaforme per organizzare il vostro lavoro aziendale?