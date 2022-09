Calum Newton, conosciuto come CandyMoore.mp3 sui social, ha recentemente pubblicato un remix della classica suoneria predefinita di Microsoft Team su TikTok che è piaciuto talmente tanto all’azienda di Redmond da inserirlo ufficialmente nel programma ed è già selezionabile dalle impostazioni (in caso contrario, viene suggerito di aggiornare l’applicazione). Microsoft ha dichiarato:

Calum Newton, che sui social media si fa chiamare CandyMoore.mp3, ha creato un incredibile remix della suoneria, così gli abbiamo chiesto di creare una versione da condividere con voi. Il suo remix è ora disponibile per gli utenti che vogliono personalizzare la loro esperienza Teams ed è così orecchiabile da farvi venire voglia di ballare.

Nonostante sia possibile cambiare suoneria solo dal client desktop o dalla web app, la modifica sarà applicata anche sulle versioni mobile di Teams, in quanto viene sincronizzata su tutti i dispositivi. Purtroppo, rispetto alla versione originale creata da Newton, quella inserita in Teams è priva della parte in cui appare Bill Gates.

Ricordiamo che la stessa Microsoft, diverso tempo fa, era interessata all’acquisizione di TikTok, ma alla fine l’accordo non andò in porto. Attualmente, sulla piattaforma social popolare tra i giovani, la società condivide brevi filmati divertenti.

Un paio di giorni fa, vi abbiamo riferito che Microsoft sarebbe al lavoro su nuovi modelli di computer portatili Surface pensati per il gaming, dotati di processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione e schede video dedicate NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti o RTX 3070 Ti. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.